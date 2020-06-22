Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Trabzon'un Çaykara ilçesi Köseli mahallesinde iki motosiklet sürücüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 genç hayatını kaybetti.

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
22.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:17

Trabzon'un Çaykara ilçesi Köseli mahallesinde iki motosiklet sürücüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 genç hayatını kaybetti.

Kaza ilçenin Köseli mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet ile seyahat halinde olan Ömer Özen (23) karşı yönden gelen Kenan Çakmak isimli sürücünün kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Özen hayatını kaybederken, Çakmak ise yaralandı.

23 Yaşında olan Ömer Özen'in Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçtiğimiz yıl mezun olduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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