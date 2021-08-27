Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kavşakta kazasız gün geçmediğini belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce kavşağa trafik lambası koymaları gerektiğini dile getirdiler.

Kaza, Aydınevler Mahallesi 5536. Sokak istikametinden Hasan Ali Yücel Caddesi istikametine gitmekte olan Orhan Eralp'in kullandığı 07 ANC 589 plakalı motosikletin, Hasan Ali Yücel Caddesinde çevreyolu istikametinden gelip anaokulu istikametine gitmekte olan Şevket Burak Gökçe'nin kullandığı 07 ETJ 94 plakalı ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan Eralp, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar trafik lambası istedi

Kavşakta haftada en az 2 kazanın yaşandığını belirten Ahmet Faruk Koç isimli vatandaş "Sebebi de burada dört yol var. Kontrolsüz bir geçiş var. Burada ölüme yakın hatta ölümlü kazalar da yaşandı. Biz gerekli mercilere başvurduk. Ama buraya 2 tane trafik lambası yapılmadı. Buraya 2 ışık konulduğu zaman kazalar önlenecek. Motor yukardan gelirken 07 plakalı araç da çevreyolundan gelirken yukardan gelen motora hiç bakmadan çarpıyor. ya da yukarıdan gelen motor hiç bakmadan çarpıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 gün önce aldığı motosikletle kazada can veren üniversiteli gencin cenazesi ailesi tarafından alındı
19 gün önce aldığı motosikletle kazada can veren üniversiteli gencin cenazesi ailesi tarafından alındı
Trafikte akılalmaz görüntü! Motosiklet sürücüsü baba iki çocuğunu böyle taşıdı
Trafikte akılalmaz görüntü! Motosiklet sürücüsü baba iki çocuğunu böyle taşıdı
Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:20:45. #1.14#

title