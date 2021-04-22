MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ANNEANNE İLE TORUNU SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

KONYA'da, iftar için alışverişten dönerken motosikletin çarptığı Peruzet Koçak (57) ile torunu Ayşe Miray Doğru (5), gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

KONYA'da, iftar için alışverişten dönerken motosikletin çarptığı Peruzet Koçak (57) ile torunu Ayşe Miray Doğru (5), gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Küçük Ayşe Miray'ın annesi Derya ile babası Ali Doğru kızlarının tabutunun başında fenalık geçirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Peruzet Koçak, torunu Ayşe Miray Doğru ile iftar için alışverişinden dönerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mehmet Urmamen (25) yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, anneanne ile torununa çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Peruzet Koçak kaza yerinde torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNEANNE VE TORUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray Doğru'nun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Uluırmak Mezarlığı'na götürüldü. Cenazede Ayşe Miray'ın anne ve babası Derya ve Ali Doğru çifti fenalık geçirdi. Kızının tabutuna sarılan Derya Doğru'yu oğulları Yaşar ve Selahattin teselli etti. Ayakta güçlükle duran Ali Doğru ise kızının tabutunu taşırken bir an olsun bırakmadı.

Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray'ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı