Motosikletin araca çarpma anı araç kamerasında

KONYA (İHA) - Konya'da caddeden sokağa dönmek isteyen hafif ticari araca aynı yönde gelen motosikletin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Bünyamin Ö. idaresindeki 42 DRE 94 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinden Basar Sokak istikametine dönüş yapmak istediği sırada aynı istikametten gelen U.A. (17) idaresindeki plakasız motosiklet araca çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yol kenarına savrulurken, araç sürücüsü Bünyamin Ö. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.A. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan plakasız motosiklet ise bir apartmanın bahçesine atılmış vaziyette bulundu.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir araç kamerası tarafından saniye saniye kayıt edilirken, görüntülerde, ticari aracın sokağa giriş yapmak istediği sırada motosikletin araca çarptığı görülüyor. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İbrahim Yetkin - Yasin Can-İHA)