Motosiklet yolcusu kaskı sayesinde ölümden döndü - Haberler
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Motosiklet yolcusu kaskı sayesinde ölümden döndü

Motosiklet yolcusu kaskı sayesinde ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da alkollü motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet kaldırıma vurarak durabildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da alkollü motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet kaldırıma vurarak durabildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi kaskı sayesinde ölümden döndü.

Kaza, gece 05.00 saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Narenciye Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ANB 286 plakalı motosiklet sürücüsü Cenk D. arkadaşı Raziye S. ile birlikte motosiklet ile seyir halindeyken, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan motosikletteki sürücü ve yolcu savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kazada yolcu olarak bulunan Raziye S. yaralandı. Genç kızın kaskının takılı olması bir faciayı önledi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün 2.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yerde acı içerisinde yatan genç kız ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Motosiklet yolcusu kaskı sayesinde ölümden döndü

Motosiklet yolcusu kaskı sayesinde ölümden döndü

Motosiklet yolcusu kaskı sayesinde ölümden döndü

Motosiklet yolcusu kaskı sayesinde ölümden döndü

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