MOTOSİKLET ÜZERİNDE AYAĞA KALKAN SÜRÜCÜYE 1483 LİRA CEZA

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kimliği tespit edilemeyen sürücüye plaka üzerinden toplam 1483 TL ceza uygulandı.

Alanya'da Güllerpınarı Mahallesi'nde bugün çekilen görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, kullandığı 07 AGU 262 plakalı motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak ilerledi. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan sürücünün tehlikeli motosiklet kullandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Motosikletin üzerinde ayağa kalkan sürücünün bir ayağını geriye doğru uzattığı ve elleriyle de gidonu tutarak ilerlediği anlar yer aldı.

Aynı sürücünün 2 Eylül'de D-400 karayolu üzerinde akan trafik arasında benzer şekilde ilerlediği anlar da bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüde de motosikletiyle yine ayağa kalkan sürücünün bu kez bir ayağını ön tarafa uzattığı ve elleriyle de gidonu tutarak, hızlı şekilde ilerlediği anlar yer aldı. Tehlikeli şekilde araç kullanan sürücüye, her iki olay nedeniyle plakası üzerinden toplam 1483 TL ceza uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı