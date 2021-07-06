Motosiklet sürücüsü ölümden 1 metreyle kurtuldu

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen sürücü İbrahim Kan'ın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen sürücü İbrahim Kan'ın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Metrelerce sürüklenen Kan, karşı yönden gelen aracın altında kalmaktan 1 metre farkla kurtuldu.

Kaza, Nizip - Karkamış karayolunda Sekili Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nizip'teki evinden işe gitmek için motosikletiyle çıkan İbrahim Kan, motosikletiyle yüksek hızla ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kan, savrulan motosikletten düştü. Motosiklet ile talihsiz sürücü farklı yönlere doğru sürüklenirken yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Metrelerce sürüklenen sürücü Kan, karşı yönden gelen aracın altına girmekten ise kıl payı kurtuldu. Yürekleri ağza getiren kazada kafatası çatlaması sonucu ağır yaralanan Kan'a, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kan'ı, ambulansla Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırdı. Kan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çok sık kaza yaşanan yola kavşak yapılmasını isteyen Sekili Mahallesi sakinleri, yetkililere çözüm bulunması için çağrı yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı