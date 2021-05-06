Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Halit Orhan idaresindeki 02 HL 439 plakalı motosiklet, Karadağ Ormanlık alanı Seyir Tepesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Halit Orhan ile motosiklette bulunan Yusuf Orhan yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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