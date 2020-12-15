Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı

15.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:17

Son dakika haberi... - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı Adıyaman'da otomobilin arkadan çarptığı motosiklet, aracın motor kısmına gömüldü.

- Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da otomobilin arkadan çarptığı motosiklet, aracın motor kısmına gömüldü. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hakan Yücel K., idaresindeki 02 FV 309 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosiklete Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada motosikletin arka kısmı otomobilin motor kısmına adeta gömüldü. Kazada motosiklette bulunan yabancı uyruklu Muhammed Tit (24), ile Ömer Raci (20), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Raci yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmazken Muhammed Tit'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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