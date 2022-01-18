Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikleti ile kaza yapan ve olay yerinde hayatını kaybeden Serkan Acar'ın cenazesi, yakınları tarafından defnedilmek üzere morgdan alındı. Acar'ın morga gelen anne ve ablası sinir krizi geçirdi.

ANTALYA (İHA) - Dün gece saat 23.00 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde motosikletiyle kent merkezine doğru seyir halinde bulunan 39 yaşındaki Serkan Acar, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, Acar ise refüje savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serkan Acar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acar'ın kaza yerinde ayağından çıkan bir ayakkabısı ile motosiklete yakın yerde ise kaskının olduğu görüldü.

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi

ANNE VE ABLASININ FERYATLARI YÜREK YAKTI

Dün gece kazadan sonra adli tıp kurumuna getirilen cenaze, bugün defnedilmek üzere Serkan Acar'ın yakınları tarafından morgdan alındı. Gözyaşları içerisinde cenazeyi bekleyen anne ve abla bayılma tehlikesi geçirdi. Serkan Acar'ın ablası, "Ablam bırakma bizi, tabutlara sığmaz kardeşim" derken anne ise "Yavrum ben ne yapacağım sensiz" diyerek ağıtlar yaktı.

Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumundan alınan cenazenin Burdur Karaçal köyünde defnedileceği öğrenildi.

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgda sinir krizi geçirdi

Hap içirdiği karısının ağzını poşetle kapatıp bıçaklamıştı! Cani koca internette 'kurusıkı tabanca' aramaları yapmış

Hap içirdiği karısının ağzını poşetle kapatıp bıçaklamıştı! Cani koca internette "kurusıkı tabanca" aramaları yapmış

 Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı

Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Serkan Acar, Motosiklet, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title