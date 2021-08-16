Motosiklet kazası bir aileyi paramparça etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet kazası bir aileyi paramparça etti

Motosiklet kazası bir aileyi paramparça etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te kontrolden çıkan motosikletin savrularak bir bağ evinin kapısına çarptıktan sonra takla atması sonucu motosiklette bulunan anne baba yaralandı, çocukları ise hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kontrolden çıkan motosikletin savrularak bir bağ evinin kapısına çarptıktan sonra takla atması sonucu motosiklette bulunan anne baba yaralandı, çocukları ise hayatını kaybetti. Babanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Geneyik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali, Sevda ve çocukları Çınar Sever'in bulunduğu motosiklet, Kilis'ten Gaziantep'e seyir halindeyken kontrolden çıktı. Motosiklet önce savrularak yol kenarındaki bir bağ evinin bahçe kapısına çarptı, sonra da takla attı. Kazada anne, baba ve çocukları yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk öldü, baba yaşam savaşı veriyor

Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Çınar Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kolunda kırık olan anne Sevda ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve durumu ağır olan baba Ali Sever'in tedavileri ise sürüyor. Tedavisi devam eden baba Ali Sever'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Cenaze amcaya teslim edildi

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Çınar'ın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere amcası ile diğer yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Motosiklet kazası bir aileyi paramparça etti
Motosiklet kazası bir aileyi paramparça etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk vatandaşlarına hakaret edip 'Gelin Gaziantep'te yapın bakalım' diyen Suriyeli tutuklandı
Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Bülent Ersoy Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Mete Gazoz Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet kazası bir aileyi paramparça etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:06:48. #1.16#

title