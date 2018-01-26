Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke istikametine seyir halinde olan Ali Aydın(49) idaresindeki 55 JF 370 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN