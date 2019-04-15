Motosiklet Hırsızlığına Adli Kontrol

Motosiklet Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun'da motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosiklet Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun'da motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.'ye ait park halindeki motosiklet evinin önünden çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri motosikleti çaldığı iddia edilen A.Ş.'yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.Ş. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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