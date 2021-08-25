Motosiklet hırsızlığı şüphelisi adliyede
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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi adliyede

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 gün önce Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B'ye ait motosiklet Aktaş Sokak'ta evin önünde park halindeyken çalındı. Motosikletini yerinde bulamayan M.B. polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme ve araştırmada çalıntı motosikleti 2 sokak ileride buldu. Hırsızın motosikleti bırakarak kaçtığı belirlendi.

Olayın şüphelisi Y.E.K. dün polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli bugün Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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