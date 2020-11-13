Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

13.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:06

Son dakika habere göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen motosiklet ve şeker hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İncelemede, motosikleti çalan kişinin bilgilerine ulaşan polis, şüpheliyi adresinde yakaladı.

Adreste arama yapan ekipler, iş yerinden çalındığı tespit edilen motosiklet ile 50 kilogram toz şeker buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin çaldığı motosiklet ve bir çuval şeker ile hızla uzaklaşması yer aldı.

Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son Dakika | Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Hafif ticari aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Hafif ticari aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Marketlerden bebek maması ve içki çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Marketlerden bebek maması ve içki çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Ferzan Özpetek Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 17:06:05. #1.14#
title