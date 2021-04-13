Motosiklet hırsızları yakalandı
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Motosiklet hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet hırsızları yakalandı

Gaziantep'te motosiklet ve çay hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te motosiklet ve çay hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten motosiklet ve bir iş yerinden çay çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve H.A. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan, hırsızlık anları ve şüphelilerin rahat tavırları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. - GAZİANTEP

Motosiklet hırsızları yakalandı
Motosiklet hırsızları yakalandı
Motosiklet hırsızları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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