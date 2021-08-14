Motosiklet, belediyenin temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
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Motosiklet, belediyenin temizlik aracına çarptı: 1 yaralı

Motosiklet, belediyenin temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin belediyeye ait yol süpürme aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin belediyeye ait yol süpürme aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesinde seyir halindeki Ramazan Kızıl'ın kullandığı 07 JD 593 plakalı motosiklet, 1058 Sokak'tan Atatürk Caddesi'ne ilerleyen Hüseyin Y'nin kullandığı belediyenin 07 LKP 21 plakalı yol süpürme aracına çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan ve yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan Kızıl, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol süpürme aracının caddeye çıktığı, motosikletin de hızla seyir halinde olduğu ve kamyonla çarpıştığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Motosiklet, belediyenin temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
Motosiklet, belediyenin temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
Motosiklet, belediyenin temizlik aracına çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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