Motor sporlarında elektrik ortaklığı

Bosch Motor Sporları ve Dragon / Penske Autosport Formula E Takımı, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nda Los Angeles ve Birleşik Krallık merkezli yarış takımının sahip olduğu otomobiller için uzun dönemli bir teknoloji ve mühendislik ortaklığı üzerinde anlaşma sağladı.

CARMEDYA.COM – Bosch Motor Sporları ve Dragon/ Penske Autosport Formula E Takımı, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda Los Angeles ve Birleşik Krallık merkezli yarış takımının sahip olduğu otomobiller için uzun dönemli bir teknoloji ve mühendislik ortaklığı üzerinde anlaşma sağladı.

Bu iş birliği çerçevesinde Bosch, gerekli donanım ve yazılım bileşenleriyle birlikte Formula E aracının ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan elektronik bir araç yönetim sistemi geliştirecek. Sistemin çekirdeği, merkezi araç kontrol ünitesi MS 50.4P'dir. Motor fonksiyonları ve merkezi enerji yönetiminin yanı sıra MS 50.4P, fren enerji geri kazanımı ve sürücü kokpitindeki ekran gibi diğer araç fonksiyonlarını da kontrol ediyor.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, "DRAGON ile iş birliği, Formula E seri sponsoru olarak başarılı bir şekilde süreç içerisinde yer almamızı sağlıyor. Bu ortaklıkla Bosch, hem üretim araçlarında elektromobilite hem de elektrikli motor sporlarında güç aktarım mekanizması yönetim çözümlerinin önde gelen tedarikçisi olma iddiasını vurgulamaktadır." dedi. Planlar, inovatif araç yönetim sisteminin ilk kez 2021 ilkbaharında kullanıma alınmasını öngörüyor. Hazırlıklar çoktan başladı. Bosch ayrıca Formula E'nin 9. sezonu için de tamamen elektrikli bir güç aktarım mekanizması geliştirmeyi planlıyor.

Dragon/ Penske Autosport'un sahibi ve takım müdürü Jay Penske, "Bosch ile birlikte Formula E'de çıkacağımız bu yolculuktan dolayı çok heyecanlıyız. Bosch Mühendislik Bölümünün ve tüm Bosch Global yönetim kurulunun destekleri için minnettarız. Birlikte çalışarak Bosch'a hem Formula E'ye özgü teknolojiler geliştirme konusundaki yeteneklerini sergileyebileceği hem de Bosch'un mobilite endüstrisinin elektrifikasyonunda bir lider olarak oynadığı rolü göstermek için Takımın hikaye anlatımı becerilerini kullanacağı bir platform sunacağız. Bu uzun dönemli teknik ortaklık, Takım için önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde yeni PENSKE AUTOSPORT paketimizi piyasaya sunarken, iş birliğimizin meyvelerini bu Sezon pistlerde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bosch tarafından sunulan kapsamlı teknoloji paketi

Bosch'un sunduğu merkezi VCU, DRAGON/ PENSKE AUTOSPORT Takımının elektrikli yarış otomobillerinde araç elektroniklerinin kalbini temsil ediyor. Bosch, otomobil içerisinde optimum entegrasyonu sağlamak için özel bir araç kablo tesisatı geliştirdi. Bosch, araştırma ve test kabiliyetlerini geliştirmek için Takımın geliştirme aracına veri toplayıcılar da sağlıyor. Yeni araç elektroniğini tüm araca en iyi şekilde uyarlamak için Bosch, telemetrik veri ve veri analizi aktarımı amacıyla geliştirme ve test sürüşü sırasında RaceConnect LTE bulut çözümünü sunuyor. Bu da yarış takımı mühendislerine araç, güç aktarma mekanizması ve lastikler üzerindeki tüm önemli parametreleri ve verileri ulaştırarak, hızlı ve verimli bir şekilde bunları analiz ve optimize etmelerini sağlıyor.

Formula E yönetmelikleri birçok sistemin kullanımını öngördüğünden, elektronik sistemin performansı yarış başarısına önemli bir katkıda bulunuyor. Bosch Motor Sporları Başkan Yardımcısı Dr. Klaus Böttcher, "Kontrol yazılımını optimize ederken, aracın tüm potansiyelinden optimum şekilde faydalanmak için enerji verimliliği ve tüm pist ve yarış koşullarında tur süreleri arasında her zaman doğru dengeyi yakalamayı hedefliyoruz. Bosch'ta seri üretimdeki gelişmeler ve yarış pisti uygulamaları arasındaki kapsamlı bilgi ve uzmanlık aktarımı, bu konuda bize yardımcı oluyor." dedi. Ayrıca MS 50.4P'nin yarış enerjisi yönetimi fonksiyonu ile aracın sürüş performansı dinamik olarak adapte edilir, böylece belirli bir enerji miktarıyla mümkün olan en hızlı tur süresi elde edilebilir. Dahası, merkezi araç kontrol ünitesi, elektrikli ve hidrolik frenler arasındaki etkileşimde maksimum enerji geri kazanım oranlarını sağlar ve güç aktarma mekanizmasını ve frenleri ayrı yarış koşullarına uyarlayarak sürücüye gönderilen araç geri bildirimini optimize eder.

Dragon/ Penske Autosport Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Nicolas Mauduit, "Bosch ile kurulan bu iş birliği bize ek kaynaklar sağlıyor ve bu sayede mühendisliğimizi ölçeklendirme kabiliyetimizi de artırıyor. Bu iş birliği Bosch'un donanım ve yazılım uzmanlığı kombinasyonuna erişmemizi sağlıyor ve bu sayede en rekabetçi otomobil sporları şampiyonasında büyük OEMler ile rekabet etmemize yardımcı oluyor. Bu sezon pistlere çıkmak için birlikte çok çalıştık. Bosch elektronik ve donanım ekosistemi tarafından desteklenen yeni PENSKE EV-5 paketinin bu ilkbahar ilk kez piyasaya sürülmesiyle birlikte çalışmalarımızın sonuçlarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Kaynak: Carmedya.com