Motive Masal şarkı sözleri! Motive Masal sözleri... Motive şarkı sözleri ve Motive Ömrüm sözleri
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Motive, yeni parçası Masal'ı dijital müzik platformlarında paylaştı. Youtube, Spotify, Fizy, Deezer gibi platformlarda aynı anda paylaşılan yapım kısa sürede çok dinlendi. Makavele, Ömrüm gibi parçalarıyla beğeni toplayan Motive'nin Masal şarkısının sözleri araştırılıyor. İşte, Motive Masal şarkı sözleri... Motive Masal sözleri ve Motive ft Lil Murda Ömrüm şarkı sözleri
Motive Masal şarkı sözleri gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yeni parçasını 20 Ocak 2022 tarihinde paylaşan Motive'nin Lil Murda ile yaptığı Ömrüm parçası oldukça fazla dinlenmişti. İşte, Motive Masal şarkısı sözleri ve Motive Ömrüm sözleri...
MOTİVE MASAL ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş]
Ra, ra-ra-ra, ra-ra, ra-ra
Ra-ra-ra, ra-ray-ra, ra-a-a-ra
Ra-ra-ra, ray-ra, ra-ra
Ra-ra-ra, re-ra-ra-a-ah
[Köprü]
Silinmez anılar saklamanla
Düzü öğrenirsin taklalarla
Yirmi dört saat, inatla-lar-lar
Ey, inatla-lar-lar
*
Silinmez anılar saklamanla
Düzü öğrenirsin taklalarla
Yirmi dört saat, inatla-lar-lar
Ey, inatla-lar-lar
[Verse 1]
Avare hareketlerim, günahlarımla yokuş
Yapsam kendime çıkardım bulutlara, papi
Papi, chavo, brada ya da hangisiyse, neyse
Zaten iki yüzün aynı anda konuşamaz, papi
[Ön Nakarat]
Buz gibi soğuk, sıkıldım beklemekten
Hep olucak gibi olmayan şeyler
Her an ölücek gibi yaşıyorum derken, ey
Yaşlandım erken (Yaşlandım erken, uh-uh)
[Nakarat]
Her şey ibaret bi' masaldan (İbaret bi' masaldan, uh-uh)
Kayıplarım beni azaltmaz (Beni azaltmaz, uh-uh)
Her şeyi hayal gücüm tasarlar (Hayal gücüm tasarlar, uh-uh)
Hepsi ibaret bi' masaldan (Bi' masaldan)
[Verse 2]
Hoşuna gitmediys? gösterdiğim gayret
Zoruna gitmesin bunca çabama ziyaf?t
Olumluyum, iyi olur muyum?
Söylüyorum boyar gibi flash renklerle bu tuvali
Düşündürtür Tanrı'nın sorgu ve suali
Üşüdüğüm tüm günler için yanar o kahve
Gözümü bürür paranın açgözlü hâli
Özüne dön bakalım, bakalım aynı mı?
[Köprü]
Silinmez anılar saklamanla
Düzü öğrenirsin taklalarla
Yine dört saat, inatla-lar-lar
Ey, inatla-lar-lar
[Ön Nakarat]
Buz gibi soğuk, sıkıldım beklemekten
Hep olucak gibi olmayan şeyler
Her an ölücek gibi yaşıyorum derken, ey
Yaşlandım erken (Yaşlandım erken, uh-uh)
[Nakarat]
Her şey ibaret bi' masaldan (İbaret bi' masaldan, uh-uh)
Kayıplarım beni azaltmaz (Beni azaltmaz, uh-uh)
Her şeyi hayal gücüm tasarlar (Hayal gücüm tasarlar, uh-uh)
Hepsi ibaret bi' masaldan (Bi' masaldan)
[Çıkış]
(OsmanCello)