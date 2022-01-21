Motive Masal şarkı sözleri! Motive Masal sözleri... Motive şarkı sözleri ve Motive Ömrüm sözleri

Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Motive, yeni parçası Masal'ı dijital müzik platformlarında paylaştı. Youtube, Spotify, Fizy, Deezer gibi platformlarda aynı anda paylaşılan yapım kısa sürede çok dinlendi. Makavele, Ömrüm gibi parçalarıyla beğeni toplayan Motive'nin Masal şarkısının sözleri araştırılıyor. İşte, Motive Masal şarkı sözleri... Motive Masal sözleri ve Motive ft Lil Murda Ömrüm şarkı sözleri

Motive Masal şarkı sözleri gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yeni parçasını 20 Ocak 2022 tarihinde paylaşan Motive'nin Lil Murda ile yaptığı Ömrüm parçası oldukça fazla dinlenmişti. İşte, Motive Masal şarkısı sözleri ve Motive Ömrüm sözleri...

MOTİVE MASAL ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş]

Ra, ra-ra-ra, ra-ra, ra-ra

Ra-ra-ra, ra-ray-ra, ra-a-a-ra

Ra-ra-ra, ray-ra, ra-ra

Ra-ra-ra, re-ra-ra-a-ah

[Köprü]

Silinmez anılar saklamanla

Düzü öğrenirsin taklalarla

Yirmi dört saat, inatla-lar-lar

Ey, inatla-lar-lar

*

Silinmez anılar saklamanla

Düzü öğrenirsin taklalarla

Yirmi dört saat, inatla-lar-lar

Ey, inatla-lar-lar

[Verse 1]

Avare hareketlerim, günahlarımla yokuş

Yapsam kendime çıkardım bulutlara, papi

Papi, chavo, brada ya da hangisiyse, neyse

Zaten iki yüzün aynı anda konuşamaz, papi

[Ön Nakarat]

Buz gibi soğuk, sıkıldım beklemekten

Hep olucak gibi olmayan şeyler

Her an ölücek gibi yaşıyorum derken, ey

Yaşlandım erken (Yaşlandım erken, uh-uh)

[Nakarat]

Her şey ibaret bi' masaldan (İbaret bi' masaldan, uh-uh)

Kayıplarım beni azaltmaz (Beni azaltmaz, uh-uh)

Her şeyi hayal gücüm tasarlar (Hayal gücüm tasarlar, uh-uh)

Hepsi ibaret bi' masaldan (Bi' masaldan)

[Verse 2]

Hoşuna gitmediys? gösterdiğim gayret

Zoruna gitmesin bunca çabama ziyaf?t

Olumluyum, iyi olur muyum?

Söylüyorum boyar gibi flash renklerle bu tuvali

Düşündürtür Tanrı'nın sorgu ve suali

Üşüdüğüm tüm günler için yanar o kahve

Gözümü bürür paranın açgözlü hâli

Özüne dön bakalım, bakalım aynı mı?

[Köprü]

Silinmez anılar saklamanla

Düzü öğrenirsin taklalarla

Yine dört saat, inatla-lar-lar

Ey, inatla-lar-lar

[Ön Nakarat]

Buz gibi soğuk, sıkıldım beklemekten

Hep olucak gibi olmayan şeyler

Her an ölücek gibi yaşıyorum derken, ey

Yaşlandım erken (Yaşlandım erken, uh-uh)

[Nakarat]

Her şey ibaret bi' masaldan (İbaret bi' masaldan, uh-uh)

Kayıplarım beni azaltmaz (Beni azaltmaz, uh-uh)

Her şeyi hayal gücüm tasarlar (Hayal gücüm tasarlar, uh-uh)

Hepsi ibaret bi' masaldan (Bi' masaldan)

[Çıkış]

(OsmanCello)

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