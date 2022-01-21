Motive '22' albümü tüm şarkı sözleri! '22' albümündeki şarkılar nelerdir? 22 albümünde kaç şarkı var? Motive yeni albümdeki şarkı sözleri nelerdir?

Rapçi Motive'nin yeni albümü dün gece çıktı. Albümdeki şarkıların isimleri ve sözleri merak edildi. Peki, Motive '22' yeni albümü çıktı mı? '22' albümündeki şarkılar nelerdir? 22 albümü şarkı sözleri! Motive yeni albümdeki şarkı sözleri nelerdir? 2m22 ne demek? 2m22 albümü nedir? 22 albümündeki parçalar nelerdir? Motive kimdir? İşte bilgiler...

Motive, 7 şarkılık yeni albümü 22'yi bugün yani 21 Ocak 2022 tarihinde yayınladı. Şarkıları büyük beğeni toplayan Motive'nin gerçek ismi de merak edildi. Peki, Motive '22' yeni albümü çıktı mı? '22' albümündeki şarkılar nelerdir? 22 albümü şarkı sözleri! Motive yeni albümdeki şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...

MOTİVE KİMDİR?

New Scholl rapçiler arasında yer alan Motive'nin gerçek adı "Tolga Can Serbes" 'tir. Dün gece yarısı itibariyle yeni 22 albümünü yayınlamıştı.

Rapçi Motive gerçek adı nedir : Tolga Can Serbes

Tolga Can Serbes Rapçi Motive doğum tarihi : 24 Mart 2000

24 Mart 2000 Rapçi Motive kaç yaşında : 21 yaşında

21 yaşında Rapçi Motive nereli : İstanbul doğumlu

Rapçi Motive 24 Mart 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. Liseyi Kağıthane Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okumuştur. Rap hayatına 13-14 yaşlarında başlayan Motive newscholl rapçiler arasında en iyilerden birisi olarak görülüyor. Rapçi Tepki ile tanıştıktan sonra MOB Entertainment'ın bir üyesi oldu. Output Nr.1 albümü bulunan Motive'nin dün gece 22 albümü çıktı.

MOTİVE 22 ALBÜMÜ ÇIKTI MI?

Newscholl yeni rapçilerden olan Motive'nin yeni 22 albümü bugün çıktı. Albümde toplam 7 şarkı yer alıyor. Şimdi albümdeki tüm şarkıların sözlerini paylaşalım.

22 albümünde yer alan şarkılar nelerdir:

- Savana

- Masal

- Kala Kal

- Külü Kaldı (ft. Doğa Atikol)

- Makaron (Lê Original)

- Kâr

- Bana Gayret

MOTİVE - SAVANA ŞARKI SÖZLERİ

[Verse 1]

İzmir Savana, İstanbul havana

Küllükte kül, yerde kanımız kalmaz

Gezdi tüm bozkırda, kurtlarım kanla, bak

Her taraf buğulu, bak, her yer apartman

Herkes ağlardı, biz attık kahkaha

Gangsta bebek, bi' kere silah patlat

Pop it lan valla, sana davranmam kaba

Arkadaş yok; hepsi kuzen, akraba

İzmir Savana, İstanbul Havana

Harbi elim hâlâ tertemiz, mama

Dünyayı anladım, anlattım ama pek anlayan olmadı, boynu günaha

Demiş ya "Karışmaz şaka ve kaka"

Kim dese karışmış hem de her dak'ka

Hatırla, İstanbul tam yedi tepe ama birleşmez

Ayrı bak iki yaka

[Köprü]

Ah (U-uh)

Daha iyi hissedemiyorum

Daha fazla güç istemiyorum

[Verse 2]

Tanıdığım tek papa benim Big Poppa

Ederim devam, "Dur" dese de papa

Bi' kere de dinle, davranma Glock'a

Yoksa Mortal Kombat; blaka, blaka, blaka

Eritir buz o codein kabı, brata

Olmak ister shooter kardeşlerim, hata

Konuş yoksa aile mensubu hatta

Yaka paça attım, oysa temiz kafa

Rafa kaldır kötü manzara rafa

İstanbul Havana, İzmir Savana

Vahşi yerde normal yok hiç, hep anormal

Geliştik, üzülmek yaradı baba

Kapalı kafalar, yaşadık ama geliştik içten içe anlayamadan

Uçtuk, yurdum yerim düşün ne hâlde

Yükseldim birden sen yakalayamadan

[Nakarat]

İzmir Savana, İstanbul Havana

Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bram

Bırakırım hep ağır hasar

Taşıyamadım, kalbim ağır

Vahşiliğim kalbimden gelir

Vahşiliğim kalbimden gelir

Ölebilirim uyanmazsam

(OsmanCello)

[II. Kısım]

[Nakarat]

İzmir Savana, İstanbul Havana

Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bra'm

Bırakırım hep ağır hasar

Taşıyamadım, kalbim ağır

Bırakırım hep ağır hasar

Vahşiliğim kalbimden gelir

Vahşiliğim kalbimden gelir

[Verse 3]

Çevremi sağlar kırgın kal*aklar

Vere brok dostluklar

Her yeri kaplar enerji ve auram ''run!''

Dene hadi vermem kan

Çevremi sağlar kırgın kal*aklar

Vere brok dostluklar

Her yeri kaplar enerji ve auram ''run!''

Dene hadi, vermem kan

[Köprü]

Herkes kovalardı drug, money; isteğim saf money

Yeni ayakkabılar ve yeni enerji tatlım

Şu anda hissettiğiniz yeni enerji, yeni tutundum

Salmaktan anlamazdım, yeni eklendi bana bu tatlım

[Nakarat]

İzmir Savana, İstanbul Havana

Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bra'm

Bırakırım hep ağır hasar

Taşıyamadım, kalbim ağır

Bırakırım hep ağır hasar

Vahşiliğim kalbimden gelir

Vahşiliğim kalbimden gelir

Ölebilirim uyanmazsam

[Çıkış]

İz-İz-İzmir Savana, İstanbul Havana

(Savana, Havana)

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