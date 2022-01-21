Motive '22' albümü tüm şarkı sözleri! '22' albümündeki şarkılar nelerdir? 22 albümünde kaç şarkı var? Motive yeni albümdeki şarkı sözleri nelerdir?
Rapçi Motive'nin yeni albümü dün gece çıktı. Albümdeki şarkıların isimleri ve sözleri merak edildi. Peki, Motive '22' yeni albümü çıktı mı? '22' albümündeki şarkılar nelerdir? 22 albümü şarkı sözleri! Motive yeni albümdeki şarkı sözleri nelerdir? 2m22 ne demek? 2m22 albümü nedir? 22 albümündeki parçalar nelerdir? Motive kimdir? İşte bilgiler...
Motive, 7 şarkılık yeni albümü 22'yi bugün yani 21 Ocak 2022 tarihinde yayınladı. Şarkıları büyük beğeni toplayan Motive'nin gerçek ismi de merak edildi. Peki, Motive '22' yeni albümü çıktı mı? '22' albümündeki şarkılar nelerdir? 22 albümü şarkı sözleri! Motive yeni albümdeki şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
New Scholl rapçiler arasında yer alan Motive'nin gerçek adı "Tolga Can Serbes" 'tir. Dün gece yarısı itibariyle yeni 22 albümünü yayınlamıştı.
- Rapçi Motive gerçek adı nedir : Tolga Can Serbes
- Rapçi Motive doğum tarihi : 24 Mart 2000
- Rapçi Motive kaç yaşında : 21 yaşında
- Rapçi Motive nereli : İstanbul doğumlu
Rapçi Motive 24 Mart 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. Liseyi Kağıthane Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okumuştur. Rap hayatına 13-14 yaşlarında başlayan Motive newscholl rapçiler arasında en iyilerden birisi olarak görülüyor. Rapçi Tepki ile tanıştıktan sonra MOB Entertainment'ın bir üyesi oldu. Output Nr.1 albümü bulunan Motive'nin dün gece 22 albümü çıktı.
Newscholl yeni rapçilerden olan Motive'nin yeni 22 albümü bugün çıktı. Albümde toplam 7 şarkı yer alıyor. Şimdi albümdeki tüm şarkıların sözlerini paylaşalım.
22 albümünde yer alan şarkılar nelerdir:
- - Savana
- - Masal
- - Kala Kal
- - Külü Kaldı (ft. Doğa Atikol)
- - Makaron (Lê Original)
- - Kâr
- - Bana Gayret
[Verse 1]
İzmir Savana, İstanbul havana
Küllükte kül, yerde kanımız kalmaz
Gezdi tüm bozkırda, kurtlarım kanla, bak
Her taraf buğulu, bak, her yer apartman
Herkes ağlardı, biz attık kahkaha
Gangsta bebek, bi' kere silah patlat
Pop it lan valla, sana davranmam kaba
Arkadaş yok; hepsi kuzen, akraba
İzmir Savana, İstanbul Havana
Harbi elim hâlâ tertemiz, mama
Dünyayı anladım, anlattım ama pek anlayan olmadı, boynu günaha
Demiş ya "Karışmaz şaka ve kaka"
Kim dese karışmış hem de her dak'ka
Hatırla, İstanbul tam yedi tepe ama birleşmez
Ayrı bak iki yaka
[Köprü]
Ah (U-uh)
Daha iyi hissedemiyorum
Daha fazla güç istemiyorum
[Verse 2]
Tanıdığım tek papa benim Big Poppa
Ederim devam, "Dur" dese de papa
Bi' kere de dinle, davranma Glock'a
Yoksa Mortal Kombat; blaka, blaka, blaka
Eritir buz o codein kabı, brata
Olmak ister shooter kardeşlerim, hata
Konuş yoksa aile mensubu hatta
Yaka paça attım, oysa temiz kafa
Rafa kaldır kötü manzara rafa
İstanbul Havana, İzmir Savana
Vahşi yerde normal yok hiç, hep anormal
Geliştik, üzülmek yaradı baba
Kapalı kafalar, yaşadık ama geliştik içten içe anlayamadan
Uçtuk, yurdum yerim düşün ne hâlde
Yükseldim birden sen yakalayamadan
[Nakarat]
İzmir Savana, İstanbul Havana
Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bram
Bırakırım hep ağır hasar
Taşıyamadım, kalbim ağır
Vahşiliğim kalbimden gelir
Vahşiliğim kalbimden gelir
Ölebilirim uyanmazsam
(OsmanCello)
[II. Kısım]
[Nakarat]
İzmir Savana, İstanbul Havana
Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bra'm
Bırakırım hep ağır hasar
Taşıyamadım, kalbim ağır
Bırakırım hep ağır hasar
Vahşiliğim kalbimden gelir
Vahşiliğim kalbimden gelir
[Verse 3]
Çevremi sağlar kırgın kal*aklar
Vere brok dostluklar
Her yeri kaplar enerji ve auram ''run!''
Dene hadi vermem kan
Çevremi sağlar kırgın kal*aklar
Vere brok dostluklar
Her yeri kaplar enerji ve auram ''run!''
Dene hadi, vermem kan
[Köprü]
Herkes kovalardı drug, money; isteğim saf money
Yeni ayakkabılar ve yeni enerji tatlım
Şu anda hissettiğiniz yeni enerji, yeni tutundum
Salmaktan anlamazdım, yeni eklendi bana bu tatlım
[Nakarat]
İzmir Savana, İstanbul Havana
Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bra'm
Bırakırım hep ağır hasar
Taşıyamadım, kalbim ağır
Bırakırım hep ağır hasar
Vahşiliğim kalbimden gelir
Vahşiliğim kalbimden gelir
Ölebilirim uyanmazsam
[Çıkış]
İz-İz-İzmir Savana, İstanbul Havana
(Savana, Havana)