MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya sektöründe eski günlerimize döneceğiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya sektöründe eski günlerimize döneceğiz

İSTANBUL Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, normalleşme sürecinde mobilya sektöründeki beklentileri açıkladı.

MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya sektöründe eski günlerimize döneceğiz
05.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:45

İSTANBUL Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, normalleşme sürecinde mobilya sektöründeki beklentileri açıkladı.

Mobilya sektörünün dünyada bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Güleç, "Türk mobilya sektörü için aslında yeni bir başlangıcı, yeni bir bakış açısını da kazandığımız bir dönem oldu. Çünkü son 20 yıldır Türkiye mobilyası dünya ticaretinde tasarımda, kalitede kendinden söz ettiren en önemli ülke oldu" dedi. Başkan Güleç Türkiye'nin mobilya sektöründe Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke olduğunu dile getirerek, "Şunu iddia edebiliriz; mobilya sektöründe Çin'den sonra dünyada en fazla büyüyen ülke olduk. Şimdi bu süreci nasıl yöneteceğiz? Türkiye'nin tedarik zincirine çok daha rahat girebileceği yeni bir formül var. Bu nedir? Dijital dünyayla entegre olup, dünya pazarından pay alma süreci. Burada avantajımız şu, bizden daha önce üretim yapan, bizden daha önce ticaret yapan, bizden daha önce tasarım yapan ülkelerle baş başa noktaya geldik. Yani bugün dünyada gelişmiş ülkelere baktığımız vakit, bazı gelişmiş ülkelere baktığımız vakit, yani Çin'e, Vietnam'a baktığımız vakit, yani mobilyada güçlü bütün ülkelere baktığımız vakit, aslında aynı aşamadan başlıyoruz ama bir farkla, Türkiye mobilyacısı, Türkiye girişimcisi son 20 yılda yaptığı bağlantıları dijital dünyaya çok çabuk entegre edecek düzeyde, bilgisinde ve kavrayışında. Bu fırsatı biz şöyle görüyoruz; diyoruz ki her zaman bir maçın devreleri var, evreleri var. Maçın ikinci yarısında diyoruz ki, Türkiye mobilyası artık tasarımı ile kalitesi ile dünya pazarında pay almaya devam edecek" diye konuştu.

'1 HAZİRAN İTİBARIYLA EFSANE GERİ DÖNDÜ DİYECEĞİZ'

Avrupa kapılarının açılmasıyla birlikte ihracatın da artacağını kaydeden Başkan Güleç, "Ticari olarak baktığımız vakit, 350 milyon dolardan 15 yıl kadar bir sürede 3,5 milyar dolara ulaştık. Ama son süreçte baktık ki, Ocak ayında Türkiye mobilyası ihracatını yüzde 23 artırdı. Şubat ayında yüzde 15 artırdı. Mart ayında ihracatımız maalesef yüzde 15 düştü. Nisan ayında yüzde 50 düştü. Mayıs ayında yüzde 42 düştü. Dünya ile karşılaştırdığımız vakit, aslında dünyada herkes mobilyada düştü. Yeni şartlarımızı nasıl fırsata çevireceğimizin anlayışını aslında şunu görüyoruz; geçen sene Haziran ayında Ramazan Bayramı tatilimiz 9 günlüktü. Dolayısıyla ihracatımız bir önceki yıla göre zaten yüzde 20 düşmüştü. Ama bir farklılık yaşatacağız. Moral ve motivasyon için bütün üreticilerimizle, bütün ihracatçılarımızla şunu göreceğiz ki, Haziran ayı ihracatımız inşallah yüzde 20 geçen senenin ihracatına göre artacak ve bu bir dönüm noktası olacak. Çünkü bugün Avrupa kapılarını açıyor. Dünyada yeni normal anlayışa bir dönüş var. Artık mobilyacımız da üretimlerine başladı, ihracata başladı, tasarıma başladı. Artık 1 Haziran'la beraber biz diyoruz ki, eski günlerimize döneceğiz. Hani meşhur bir söz var 'Efsane Geri Döndü' diyeceğiz. Mobilya sektöründe efsane geri döndü diyebiliriz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
AK Parti'den 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına nokta
AK Parti'den "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına nokta
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ebru Şallı Fatma Girik Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Haziran Operasyon George Floyd
Şu an buradasınız: MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya sektöründe eski günlerimize döneceğiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 16:45:02. #1.14#
title