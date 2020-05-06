Mortal Kombat 11 için Yeni İçerik Yolda
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Mortal Kombat 11 için Yeni İçerik Yolda

Mortal Kombat 11 için Yeni İçerik Yolda
06.05.2020 02:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 02:44

Mortal Kombat 11 için yarın yeni bir içerik duyurusu yapılacak. Bu yeni içerik, ana senaryonun sonrasında yaşananları gösterecekmiş gibi görünüyor.

Mortal Kombat 11 için yarın yeni bir içerik duyurusu yapılacak. Bu yeni içerik, ana senaryonun sonrasında yaşananları gösterecekmiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Ed Boon, Brasil Game Show 2019 fuarı sırasında Mortal Kombat 11 oyuncularını heyecanlandıracak bir açıklama yapmıştı. TerraTV tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Boon, bu sene için büyük bir sürprizlerinin olacağını söylemişti. Devam oyunu ile ilgili sürprizin ne olduğunu öğreneceğimiz gün geliyor.

Mortal Kombat 11'in Yeni İçeriği Yarın Duyurulacak

Bugün Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealms Studios, Mortal Kombat Youtube kanalı üzerinden yeni bir video yayınlandılar. Kırk saniye gibi oldukça kısa olan bu fragmanda, Liu Kang ve Raiden arasında geçen bir konuşmaya tanık oluyoruz. Raiden işlerinin bittiğini ve yeni bir tarih yazmanın ona (Liu Kang) düştüğünü söyledikten sonra, Liu Kang de harekete geçiyor. Tam da bu esnada Shang Tsung ortaya çıkıyor ve herkesi lanetlemeden önce durmasını emrediyor. Devamında ne olduğunu görmüyoruz. Çünkü, fragman The Epic Saga Continues (Epik Efsane Devam Ediyor) ile sona eriyor.

Yeni Mortal Kombat 11 indirilebilir içeriği yarın itibarıyla duyurulacak. Fragmandan da anlayabileceğimiz üzere, ana senaryonun devamında nelerin olacağını göreceğiz. Bakalım bu içerik ile sıradaki Mortal Kombat oyununun hikayesine bağlantı mı kurulacak yoksa halihazırdaki hikayenin kapanış perdesi mi olacak? Bekleyelim ve görelim.

Mortal Kombat 11 için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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