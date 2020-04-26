Morötesi ışınla 'virüs öldüren kutu' üreten Alman girişimciler talebi karşılamakta zorlanıyor İki kadın girişimci tarafından üretilen ve morötesi ışınla strerilizasyon yapan modül, karantinayı gevşetmeye hazırlanan ülkelerden büyük talep görüyor.

Covid-19 salgınının yayılma hızını azaltmak amacıyla getirdiği karantina tedbirlerini hafifletmeye başlayan Almanya'daki bir firma son dönemde ürünlerine gelen talebi karşılamakta zorlanıyor. Köln merkezli küçük ölçekli firmanın ürettiği "virüs öldürücü" kutuya olan talep küresel boyuta ulaştı.

"Virüs öldürücü" kutu, morötesi ışınlarla yüzeyleri dezenfekte ediyor. Yürüyen merdivenlerin bantlarına, süpermarketlerin alışveriş arabalarına ya da asansör düğmelerine yerleştirilebilen bu ürün, birçok kişinin dokunduğu bu tür yüzeyleri virüslerden arındırıyor. Euronews.com'da Görüntüle