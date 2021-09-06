Mor ve Ötesi'nden Akhisar'da Muhteşem Konser
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mor ve Ötesi'nden Akhisar'da Muhteşem Konser

Mor ve Ötesi'nden Akhisar'da Muhteşem Konser
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi Kurtuluş Haftası etkinliklerinin beşinci gününde Mor ve Ötesi grubu, Gölet Konser alanında sahne aldı.

Akhisar'da sevenleriyle bir araya gelen grup, ilk defa Akhisar'da konsere çıktıklarını belirterek, bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Sahneye "Çok Güzelsin Akhisar" sözleri çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu keyifli gece için Mor ve Ötesi grubuna teşekkür ederek vokalist Harun Tekin'e grup adına çiçek ve zeytin ile zeytinyağından oluşan hediye takdim etti. Grup daha sonra "Deli" isimli ünlü şarkısını Avrupa müsabakalarında ülkemizi gururla temsil eden Filenin Sultanları Milli Takım Voleybol takımı için söyledi.

Mor ve Ötesi, sevilen şarkılarını Akhisarlı hayranları için seslendirdi. Finalde Vokal Harun Tekin, "Bu akşam buraya gelerek bize umut ve şifa verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Birbirimizi yalnızca müzikle iyileştirebiliriz" açıklamasını yaptı. Hayranlarının yoğun alkışlarıyla yeniden sahne aldıklarını, ancak muhteşem hayran karşısında bunun son olmayacağını ifade ederek Akhisar'a hayranlığını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Defne Samyeli Rasim Öztekin
Spor Cristiano Samet Aybaba Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mor ve Ötesi'nden Akhisar'da Muhteşem Konser - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 08:38:08. #1.14#

title