HARUN TEKİN HABERLERİ

Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı
Harun'un hatası sonrası maçı tribünden izleyen Altay Bayındır ve Başkan Ali Koç yıkıldı
Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı
Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında öldü öldü dirildi ama 3 puanı almayı başardı