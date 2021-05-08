HARUN TEKİN HABERLERİ
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Harun Tekin Haberleri

Harun Tekin haber, Harun Tekin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Harun Tekin: Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)Harun Tekin - Bugün

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Harun Tekin - Bugün
Fenerbahçe maçından notlar
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ise geçtiğimiz hafta oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Kalede Harun Tekin'e görev veren Belözoğlu, sağ bekte Ozan Tufan'a, stoperlerde Tisserand, Szalai'ye, sol bekte Caner Erkin'e, orta sahada Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye, kanatlarda Pelkas ile Mesut Özil'e, santrforda ise Valencia'ya forma verdi.
Harun Tekin: Fenerbahçe, Ankara'daHarun Tekin - Dün

Fenerbahçe, Ankara'da

Harun Tekin - Dün
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse.
Harun Tekin - Dün
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Samatta maç kadrosunda yok
Kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: "Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse.
Harun Tekin - 03.05.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyFenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 70 Samatta), Mesut Özil (Dk. 71 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk.
Harun Tekin - 03.05.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyFenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, ValenciaBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan...
Harun Tekin: Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlarHarun Tekin - 03.05.2021

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

Harun Tekin - 03.05.2021
Fenerbahçe'de kadroda 2 değişiklik
Erzurumspor karşısında kalede Harun Tekin yer alırken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu.
Harun Tekin - 30.04.2021
29 Nisan 2021 Haberleri
29 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
Fenerbahçe, Ankara'da
Harun Tekin - 29.04.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Siopis, Salih Uçan (Dk. 87 Umut Güneş), Davidson (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 80 Kadzior), Mustafa Pektemek (Dk. 80 Bareiro) Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk.
Harun Tekin: Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndüHarun Tekin - 29.04.2021

Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü

Harun Tekin - 29.04.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora ÖzkaraAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa PektemekFenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar...
Harun Tekin: Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler -2-Harun Tekin - 29.04.2021

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler -2-

Harun Tekin - 27.04.2021
Mesut Özil, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi
Süper Lig'in 38. hafta maçında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya'ya giderek hazırlıklarını burada sürdürecek. Sarı-lacivertli takımda Alanyaspor mücadelesinin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Osman Ertuğrul Çetin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.
Harun Tekin - 26.04.2021
Fenerbahçe'de Harun Tekin'e destek
Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Harun Tekin: Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olurHarun Tekin - 26.04.2021

Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur

Harun Tekin - 26.04.2021
25 Nisan 2021 Haberleri
25 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
Harun Tekin - 25.04.2021
Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Enner Valencia'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 21. dakikasında kaleci Harun Tekin'in büyük hatasında Haris Hajradinovic'in golüne engel olamayan sarı-lacivertli ekip, 40.
Harun Tekin: SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadıkHarun Tekin - 25.04.2021

SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık

Harun Tekin: Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladıHarun Tekin - 25.04.2021

Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı

Harun Tekin: Fenerbahçe 3 golle kazandıHarun Tekin - 25.04.2021

Fenerbahçe 3 golle kazandı

Harun Tekin - 25.04.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkFenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Sinan Gümüş), Ozan Tufan (Dk. 72 Luiz Gustavo), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 90+9 Novak), Valencia (Dk.
Harun Tekin: Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdıHarun Tekin - 25.04.2021

Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı

Harun Tekin: Harun'un hatası sonrası maçı tribünden izleyen Altay Bayındır ve Başkan Ali Koç yıkıldıHarun Tekin - 25.04.2021

Harun'un hatası sonrası maçı tribünden izleyen Altay Bayındır ve Başkan Ali Koç yıkıldı

Harun Tekin - 25.04.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkFenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Pelkas, ValenciaKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku,...
Harun Tekin: Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)Harun Tekin - 25.04.2021

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Harun Tekin: Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmediHarun Tekin - 25.04.2021

Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi

Harun Tekin: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından notlarHarun Tekin - 25.04.2021

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından notlar

Harun Tekin - 25.04.2021
Fenerbahçe'nin 11'inde değişiklik yok
Belözoğlu, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada kalede Harun Tekin'e şans tanırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu.
Harun Tekin: Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardıHarun Tekin - 25.04.2021

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı

Harun Tekin: Harun Tekin: Bütün maçları kazanıp inşallah şampiyon olacağızHarun Tekin - 23.04.2021

Harun Tekin: Bütün maçları kazanıp inşallah şampiyon olacağız

Harun Tekin: Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, şampiyonluğa inanıyor AçıklamasıHarun Tekin - 23.04.2021

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, şampiyonluğa inanıyor Açıklaması

Harun Tekin: Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin saha içi istatistikleri yükselişte!Harun Tekin - 19.04.2021

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin saha içi istatistikleri yükselişte!

Harun Tekin - 19.04.2021
18 Nisan 2021 Haberleri
18 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
Harun Tekin: Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Emre BelözoğluHarun Tekin - 18.04.2021

Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Emre Belözoğlu

Harun Tekin - 18.04.2021
Emre Belözoğlu: "Oyuncuların mücadelesi ve arzusu çok yüksekti"
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında oyuncuların mücadelesinin ve arzusunun çok yüksek olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söylerken, Altay'ın sakatlığı sonrası bu maçta görev yapan Harun Tekin'in çok iyi bir maç çıkarttığını ifade etti.
Harun Tekin: Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğulduHarun Tekin - 18.04.2021

Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu

Harun Tekin - 18.04.2021
Fenerbahçe, zirve takibinde hata yapmadı
Müsabakanın 18. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Attila Szalai'nin golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 57. dakikada Dimitris Pelkas'ın jeneriklik golüyle öne geçti. Medipol Başakşehir'de 60. dakikada Mahmut Tekdemir ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kalırken, 87. dakikada Harun Tekin, Visca'nın penaltısını kurtararak takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.
Harun Tekin: Harun penaltıyı kurtardıHarun Tekin - 18.04.2021

Harun penaltıyı kurtardı

Harun Tekin - 18.04.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (DK. 85 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 85 Gulbrandsen), Crivelli (D. 66 Chadli) Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare (Dk.
Harun Tekin: Harun Tekin, uzaktan gol yemede rekora doğru koşuyorHarun Tekin - 18.04.2021

Harun Tekin, uzaktan gol yemede rekora doğru koşuyor

Harun Tekin: Harun Tekin, uzaktan gol yeme istatistiğinde rekora doğru koşuyorHarun Tekin - 18.04.2021

Harun Tekin, uzaktan gol yeme istatistiğinde rekora doğru koşuyor

Harun Tekin - 18.04.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk.
Harun Tekin - 18.04.2021
Fenerbahçe maçından notlar
Emre Belözoğlu'ndan 2 değişiklikHarun Tekin 68 gün sonraİrfan Can Kahveci eski takımına karşıFenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırındaAykut Kocaman'dan 4 değişiklikTolga Ciğerci eski takımına karşı ilk 11'deBaşakşehir'de 5 oyuncu sınırdaSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Süper Lig'in 35'inci haftasında...
Harun Tekin: Gustavo yine yedekHarun Tekin - 18.04.2021

Gustavo yine yedek

Harun Tekin: Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında öldü öldü dirildi ama 3 puanı almayı başardıHarun Tekin - 18.04.2021

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında öldü öldü dirildi ama 3 puanı almayı başardı

Harun Tekin - 14.04.2021
Altay Bayındır'dan Ramazan paketi çağrısı!
Bugün 23. yaş gününü kutlayan Fenerbahçe'nin milli yıldızı Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolcu arkadaşlarına Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısında bulundu. Altay, "Doğum günüme özel Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketi hediyesinde bulunuyorum. Sağlıkla, huzurla inşallah toplum olarak nice mutlu yıllarımız olur" dedi. Altay'ın başlattığı bu yardım kapmayasına, Burak Yılmaz, Sosa, Umut Nayir, İlhan Parlak, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Harun Tekin, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş'ü de davet etti.
Harun Tekin: Sezon sonu seçime gidecek Fenerbahçe'de yeni yönetimi büyük enkaz bekliyorHarun Tekin - 10.04.2021

Sezon sonu seçime gidecek Fenerbahçe'de yeni yönetimi büyük enkaz bekliyor

Harun Tekin: Yılmaz Erdoğan: Keşke kadınlar arasında da bir kavuk olsaHarun Tekin - 09.04.2021

Yılmaz Erdoğan: Keşke kadınlar arasında da bir kavuk olsa

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Şu an buradasınız: Harun Tekin Haberleri | Harun Tekin Kimdir - Haberler - Harun Tekin haberleri en güncel gelişmeler ve son dakika haberler. Harun Tekin kimdir, hayatı ve biyografisi. Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı).
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