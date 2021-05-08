HARUN TEKİN HABERLERİ

Harun Tekin - 18.04.2021

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında oyuncuların mücadelesinin ve arzusunun çok yüksek olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söylerken, Altay'ın sakatlığı sonrası bu maçta görev yapan Harun Tekin'in çok iyi bir maç çıkarttığını ifade etti.