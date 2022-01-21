Mor ve Ötesi İstiklal şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi İstiklal sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi İstiklal şarkı sözleri! Mor ve Ötesi İstiklal sözleri...

Mor ve Ötesi İstiklal şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi İstiklal sözleri...

MOR VE ÖTESİ İSTİKLAL ŞARKI SÖZLERİ

Biraz dışardan bakmaya değer

Çıkabilirsek eğer, çıkabilirsek

Bu kavga sonunda biter

Nelere sahip olduğumuzu biliyoruz diye

Bilmeyenlere söylemez miyiz?

Belki arkadaşlarınla

Belki de yalnız başına yürürken

Ne kadar mutlusun İstiklal'de

Birkaç mevsim renkler solunca

Tükenmez hayatının sesi

Çok mutlusun İstiklal'de

Eski zamanlarda kalanlar çok güzeldi diye

Geri gelmez diye asla söylemem çünkü

En koyu akşamımın içine Akdeniz geldi

Yüzümdeki hüznü neşeye serdi

Yine bağlandım işte zamansız gençliğime

İstersen hepsi senin, hayal et

Belki arkadaşlarınla

Belki de yalnız başına yürürken

Ne kadar mutlusun İstiklal'de

Birkaç mevsim renkler solunca

Tükenmez hayatının sesi

Çok mutlusun İstiklal'de

Belki arkadaşlarınla

Belki de yalnız başına yürürken

Ne kadar mutlusun İstiklal'de

Birkaç mevsim renkler solunca

Tükenmez hayatının sesi

Çok mutlusun İstiklal'de

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