Mor ve Ötesi İstiklal şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi İstiklal sözleri
Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi İstiklal şarkı sözleri! Mor ve Ötesi İstiklal sözleri...
Mor ve Ötesi İstiklal şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi İstiklal sözleri...
MOR VE ÖTESİ İSTİKLAL ŞARKI SÖZLERİ
Biraz dışardan bakmaya değer
Çıkabilirsek eğer, çıkabilirsek
Bu kavga sonunda biter
Nelere sahip olduğumuzu biliyoruz diye
Bilmeyenlere söylemez miyiz?
Belki arkadaşlarınla
Belki de yalnız başına yürürken
Ne kadar mutlusun İstiklal'de
Birkaç mevsim renkler solunca
Tükenmez hayatının sesi
Çok mutlusun İstiklal'de
Eski zamanlarda kalanlar çok güzeldi diye
Geri gelmez diye asla söylemem çünkü
En koyu akşamımın içine Akdeniz geldi
Yüzümdeki hüznü neşeye serdi
Yine bağlandım işte zamansız gençliğime
İstersen hepsi senin, hayal et
Belki arkadaşlarınla
Belki de yalnız başına yürürken
Ne kadar mutlusun İstiklal'de
Birkaç mevsim renkler solunca
Tükenmez hayatının sesi
Çok mutlusun İstiklal'de
Belki arkadaşlarınla
Belki de yalnız başına yürürken
Ne kadar mutlusun İstiklal'de
Birkaç mevsim renkler solunca
Tükenmez hayatının sesi
Çok mutlusun İstiklal'de