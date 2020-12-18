Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor
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Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor

18.12.2020 12:54 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:00
Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor

Kilogramı 5 liradan satılan mor karnabaharı ilk defa görenler şaşkınlık içinde kalıyor.

Kilogramı 5 liradan satılan mor karnabaharı ilk defa görenler şaşkınlık içinde kalıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medyadan görerek diktiği 150 kök mor karnabaharı ticari amaçlı diken Mevlüt Burunsuz, "Bu tür değişik ürünlere kaymak zorundayız artık" dedi.

Serik ilçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde tarlasına diktiği mor karnabaharın normal doğal bir ürün olduğunu belirten Burunsuz, "Ürünümüz mor karnabahar. Bu bölgede görülmeyen bir şey. Bir arkadaşım sayesinde yurt dışından getirttim tohumunu. Burada 150 kök olarak diktim. Allah izin verirse seneye daha çok dikmek istiyorum. Marketlerde daha çok revaçta olan bir ürün. Görenler çok şaşırıyor. Özellikle ilk defa görenler çok şaşırıyor. Bu nasıl bir şey diye. Allah izin verirse burada ticari olarak tüm çiftçilerimizin bunu görmesini istiyorum. Bu ürün benim ilk olarak sosyal medya üzerinden dikkatimi çekti. Yurt dışında ki videolara baktım. Türkiye'de de iç bölgelerde dikildiğini gördüm. Bir arkadaşım sayesinde yurt dışından getirterek 150 kök olarak diktim. İleri ki dönemlerde daha çok dikmek istiyorum. Ticari amaçlı kazancımın daha iyi olmasını istiyorum. Bu tür değişik ürünlere kaymak zorundayız artık. Tanesi 1 kiloyu geçer bu ürünün. 4-5 lira arasında satılıyor. Görenler bazen neyle boyadın diye takılıyorlar. Ben de pancar boyası ile boyadım diye takılıyorum. Normal doğal bir üründür, kesinlikle bir sıkıntısı yoktur. Tadı ise beyazdan farklı, çok lezzetli. İnsanların bunu tadarken daha çok lezzetli bulacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor
Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor
Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor
Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor
Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor
Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:05:42. #1.14#
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