Mopak'tan Dalaman yangınına dair açıklama

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasında faaliyet gösteren ve 26 Haziran'da bölgede çıkan yangınla gündeme gelen Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. konuya ilişkin açıklama yaptı.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasında faaliyet gösteren ve 26 Haziran'da bölgede çıkan yangınla gündeme gelen Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş., 26 Haziran'da Dalaman'da çıkan yangına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dalaman'da ormanlık alanda 26 Haziran Cumartesi günü çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle fabrikamızın atık sahasına sıçramıştır. Bu sahada yer alan atıkların tehlikesiz olduğu ÇED raporuyla doğrulanmıştır. Yangının daha da büyüyüp yayılması, çalışanlarımız ile bölgenin fedakar itfaiyecilerinin 24 saatlik çalışmasıyla önlenmiştir. Yangının söndürme ve soğutma çalışmaları da aynı tempoda sürdürülmektedir. "

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ KİMSENİN ZARAR GÖRMEMESİ"

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yüz yıla yaklaşan geçmişinde doğa dostu teknolojileri kullanan, çevre bilinci çok yüksek, karbon salımını ve su tüketimini en aza indirmiş ve karbon ayak izi sertifikası bulunan bir şirket olarak, sektörümüzün ekonomiye en yüksek katma değeri sağlayan kurumuyuz. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan orman yangınının bu kez fabrikamızın atık sahasına sıçramasından ve üretimimizi durdurmak zorunda kaldığımızdan dolayı çok üzgünüz. En büyük tesellimiz, Muğla ve Dalaman İtfaiye Teşkilatıları ile çalışanlarımızın olağanüstü çabasıyla yangının yayılmasının önlenmesi ve kimsenin bu olaydan zarar görmemesidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" bilgilerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı