Montuna 'jandarma' yazan küçük Mikail'e jandarmadan jest

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde jandarma ekipleri; montuna 'jandarma' yazarak devriye gezen ekiplerin yolunu gözleyen 8 yaşındaki Mikail'e sürpriz yaptı.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesinde ikamet eden 8 yaşındaki Mikail Demir'in her sabah Bük köprüsü uygulama noktasında jandarma devriyesini merakla beklediği ve ekibini yolunu gözlediğini öğrenen jandarma ekipleri küçük çocuğa sürpriz yaptı.

Jandarma teşkilatını çok seven ve kendi çabası ile montunun ön ve arka kısmına 'jandarma' yazan küçük çocuk karşısında jandarmaları görünce şaşkınlık yaşadı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçük Mikail'in üniforma giyme, asker olma hayalini gerçekleştirmek ve jandarma teşkilatına olan sevgisini artırmak amacıyla, çocuk askeri kamuflajı, bere, boyama kitabından oluşan çeşitli hediyeleri evine ziyaret gerçekleştirerek teslim etti.

Jandarma ekiplerini görünce mutluluk yaşayan küçük çocuk, ziyaretçileri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - ZONGULDAK