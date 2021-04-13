Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi
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Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin açtığı soruşturmada bildirinin 1 numaralı imzacısı Ergun Mengi'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bildiride imzası bulunan 9 amiral için ev hapsi, 4 amiral için şehir dışı yasağı talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin 'Montrö bildirisi'ne ilişkin başlattığı soruşturmada Ergun Mengi tutuklama; diğer 13 emekli amiralden 9'u için ev hapsi, 4'ü için ise şehir dışı yasağı talep edildi.

Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi

NE OLMUŞTU?

104 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride, "Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, '104 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

Soruşturma sonrası; Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, 5 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı.

Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise "yaş durumları" nedeniyle ifadeye çağrılmıştı.

Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi
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Abdullah Karlidag
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