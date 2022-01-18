Monster Hunter Rise satışları 8 milyonu geçti

Monster Hunter Rise, geçtiğimiz hafta PC'de yayınlanmasının ardından dünya genelinde 8 milyon adet satıldığı paylaşıldı. Oyun şu anda Switch ve PC satışlarında 8 milyona ulaştı.

Capcom'un paylaştığı bir habere göre tüm Monster Hunter serisi, 30 Eylül 2021 itibariyle 78 milyondan fazla kopya sattığını açıklandı. 8 milyon satış ile beraber Monster Hunter Rise, tüm zamanların en çok satan Capcom oyunu olarak Resident Evil 6 ile berabere kaldı. Capcom'un tüm zamanların en çok satan 1 numaralı oyunu, 20 milyondan fazla kopya satan Monster Hunter World oldu.

Monster Hunter Rise'ın PC sürümü son dereceye başarılıydı ve Rise, geçen hafta Steam'de PC için çıkış yapan yeni oyun olan God of War'u takip ediyor. Monster Hunter serisinin sıradaki oyunu Monster Hunter Rise: Sunbreak, 2022 yazında oyuna gelen büyük bir Premium genişleme olarak tanımlanıyor.

Rise'ın PC sürümü, 4K ve yüksek çözünürlüklü dokuları desteklemektedir, ayrıca 21:9 ultra geniş ekranların yanı sıra fare ve klavye yapılandırmalarını da destekler.

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