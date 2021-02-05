Monolit nedir? Metal Monolit nedir? Göbeklitepe'de bulunan gizemli Monolit'in sırrı nedir?

Amerika, İngiltere ve Romanya gibi farklı ülkelerde ortaya çıkan ve daha sonra kaybolan gizemli monolitlerin bir benzeri de Göbeklitepe yakınlarında bulundu. Görenleri merak ettiren, gizemli monolitte yazan "Ayı Görmek İstiyorsan Gökyüzüne Bak" yazısı dikkat çekti. Peki, Monolit nedir? Metal Monolit nedir? Göbeklitepe gizemli Monolit'in sırrı ne?

Göbeklitepe'de Monolit bulundu haberleri hem ülkemizde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! ABD monolit ve Romanya Monolit haberleri kadar dikkat çeken bu metal monolitin sırrı tüm dünyada merak edildi. ABD, İngiltere ve Romanya'da Monolit Netflix reklamları için kullanılmıştı. Göbeklitepe'de bulunan monolitin de öyle bir kampanya olup olmadığı merak edildi. İşte, akılları kurcalayan Monolit nedir? Metal Monolit nedir? Göbeklitepe'de bulunan gizemli Monolit'in sırrı nedir? Göbeklitepe monolitinde Göktürk Alfabesi ile ne yazıyor? sorularının cevapları!

MONOLİT NEDİR?



Monolit, yekpare taş ya da kayadan oluşan, görünüşte dağa benzeyen büyük boyutlu bir jeolojik ya da teknolojik kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan oluşmaktadır. Monolitler, genellikle erozyonun açığa çıkarmasıyla oluşur.

METAL MONOLİT NEDİR?

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Utah eyaletinde bulunan ıssız bir çölün ortasında metal monolit bulunmuştu. Bunun ardından bu yapay, metal maddesinden yapılan monolitler merak edilmişti. Kimin yerleştirdiği bilinmeyen bu metal monolitler, daha sonra birçok ülkede görülmeye devam etti. Birden ortaya çıkan bu metal monolitler, daha sonra birden kaybolmasıyla da oldukça gizemli bir hal aldı.

Şimdi de, gizemli monolitler kendini Türkiye'nin Şanlıurfa şehrinde, son zamanların en gizemli ve en ilgi çeken, dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri ve kült yapılar topluluğu olan Göbeklitepe'de gösterdi!

GÖBEKLİTEPE'DE MONOLİT OLAYI NEDİR?

Şanlıurfa'da bulunan ve 12 bin yıllık geçmişe sahip olan dünyanın en eski yerleşim yeri Göbeklitepe'dekibir tarlada, bu sabah saatlerinde 3 metre uzunluğunda ve 45 santim genişliğinde bir metal monolit bulundu. Bu, metal monolitte Göktürk alfabesiyle "Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazdığı tespit edildi.

Olayın gerçekleştiği yere gelen güvenlik güçleri ve jandarma kuvvetleri, daha önce ABD ve Romanya farklı ülkelerde de aniden görülen metal monolitlere benzerliğiyle dikkat çeken bu metal monolitin kim tarafından ve ne amaçla dikildiğini araştırmaya başladı.

MONOLİT'İN ÜZERİNDE GÖKTÜRK ALFABESİYLE NE YAZIYOR?

Göbeklitepe'de bulunan gizemli monolitlerin üzerinde Göktürk Alfabesi ile "Ayı Görmek İstiyorsan Gökyüzüne Bak" yazıldığı belirtildi.

MONOLİTLERİ NETFLİX Mİ DİKTİ?

Geçtiğimiz aylarda ABD gibi farklı yerlerde görülen bu metal monolitlerin birçoğunun Netflix'in bir komedi şovu için dikildiği ortaya çıkmıştı! Avustralyalı komedyenler Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane'in Netflix'te yayınlanan "Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi" adlı komedi dizileri için bu monolitler dikilmiş!