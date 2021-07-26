Moliere'in "Cimri"si İnegöllüleri kahkahaya boğdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moliere'in "Cimri"si İnegöllüleri kahkahaya boğdu

Moliere'in 'Cimri'si İnegöllüleri kahkahaya boğdu
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi'nin Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında sahnelenen Moliere'in eseri "Cimri" tiyatro oyunu, İnegöllülere kahkaha tufanı yaşattı.

İnegöl Belediyesi'nin yaz aylarına renk katan Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Temmuz ayı ile başlayan ve 15 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlikler, her hafta sonu Amfi Tiyatroda pandemi kuralları çerçevesinde yapılan gösterilere, ilçe halkının ilgisi de yoğun oluyor

Temmuz ayının ilk haftası Irmak Arıcı konseri ve Ziyafet Sofrası tiyatro gösterisi ile startı verilen Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerinin ikinci haftasında da Mahalle Takımları Sergisi, Yetenek Sirkiniz Gösterisi ve Altar 80'ler 90'lar konseri yapılmıştı. 3'üncü haftada da Oz Ülkesi Çocuk Tiyatro Gösterisi izleyici ile buluştu. 24 Temmuz Cumartesi akşamı Melda Kuyucu Kılıç ve İnegöl Belediyesi TSM korosunun konseriyle devam eden etkinliklerde, Pazar akşamı da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı Fransız komedya yazarı Moliere'in eseri "Cimri" tiyatro oyunu sahnelendi.

21.00'da Amfi Tiyatroda başlayan tiyatro gösterisine ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Daha önce pek çok oyunla İnegöllülere sanat dolu geceler yaşatan Şehir Tiyatrosu, Fransız Komedya Yazarı Moliere'in "Cimri" isimli oyunuyla da alkış topladı. 2 perdelik komedi oyununu Volkan Derman yönetti. Moliere'in 'Cimri'si, Paris'in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyine ulaşmış para tutkusunun komedyasını sahneye taşıyor. Parayı bütün yaşamsal değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi insani özüne ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkileri, gülünç ve zavallı durumu sergileyen oyunda, parayı temel değer ve yaşamın tek ölçü birimi sayan yaşam anlayışına eleştirel bir bakış

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Muslera Aytaç Kara Serdar Aziz Hakan Reçber Jimmy Durmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Moliere'in "Cimri"si İnegöllüleri kahkahaya boğdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:01:53. #1.15#

title