Moleküler Gastronomi nedir? Moleküler Gastronomi tarihçesi
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Moleküler Gastronomi nedir? Moleküler Gastronomi tarihçesi

Mutfağa ait olan Moleküler Gastronomi terimi ilk olarak 1980 yılında bir Fransız bilim insanı tarafından ortaya atıldı. Söz konusu terim, pişirme işleminde malzemelerdeki değişimleri ve kimyasal reaksiyonları ifade ediyor. Peki, Moleküler Gastronomi ne anlama geliyor?

Moleküler Gastronomi nedir? Moleküler Gastronomi tarihçesi
27.08.2020 22:46 | Son Güncelleme: 27.08.2020 22:49

Moleküler Gastronomi terimi, en basit ifadeyle yemeğin değişimini inceler. Yemek pişirmede oluşan bileşenlerin fiziksel ve kimyasal değişimlerini araştırmayı amaçlayan gıda biliminin bir alt disiplinidir. Yemek pişirmenin üç bileşeni olduğu kabul edilir. İşte, detaylar...

MOLEKÜLER GASTRONOMİ NEDİR?

Moleküler Gastronomi, 1980'lerde Herve This, isimli Fransız bilim adamı tarafından ortaya atıldı. This aynı zamanda, yemeklerin sadece sanat olarak değil, bilimsel olarak çalışmanın öncüsü olarak bilinir. Çalışmalarında kendisine Macar fizik profesörü, Nicholas Kurti eşlik etti.

"Moleküler Gastronomi" terimi pişirmenin çeşitli aşamalarında malzemelerde meydana gelen değişimleri ve bu değişimlere yol açan kimyasal reaksiyonların arkasındaki mantığı açıklamayı amaçlar. O güne kadar konserve ya da gıda ambalajlama gibi belirli sektörlerde yapılan bazı çalışmalara rağmen, restoranlarda servis edilen yemekler üzerine yapılan, neredeyse hiç araştırma bulunmuyor. Fransız bilim adamı pişirme şekilleri hakkında araştırma yaptı.

İyonların yer değiştirmesi, elektronların hareketi, zincir reaksiyonları ya da diğer bazı kompleks reaksiyonlar gibi kimyasal değişimler, bir hamburgerin tadının o hale gelmesine katkıda bulunan nedenlerin açıklanmasını sağlayabileceği düşünüldü. Tüm kimyagerlerin bildiği gibi ağırlıkta yada malzemelerde ufak bir değişiklik, kimyasal reaksiyonun sonucunu tamamen değiştirecektir. Aynı şekilde moleküler gastronomi de aynı mantığı yiyecekler ve pişirme sürecine uygulamaya çalışır.

Moleküler gastronomi kavramı için kullanılan farklı tanımlamalar da vardır. Bunlar; progressive cuisine, techno cuisine ve avant-garde cuisine terimleri vardır. Moleküler gastronomi alışılmışın dışında çok farklı uygulamalar ile mutfakta yepyeni şeyler ortaya koyma girişimleridir.

Moleküler Gastronominin Araştırdığı Alanlar;

-Malzemelerin farklı pişirme yöntemleri ile nasıl değiştiği

-Pişirme yöntemlerinin gıda maddelerinin nihai lezzet ve dokusunu nasıl etkilediği

-Neden ve nasıl bazı gıdalardan hoşlanıp bazılarından hoşlanmadığımız

-Nasıl kişiye özel tat ve lezzet duygusunun oluştuğu

-Yeni pişirme yöntemleri ile nasıl lezzet ve dokular yaratılabileceği

-Beynimizin yiyeceğin lezzetini anlamak için tüm duyulardan gelen sinyalleri nasıl yorumladığı

-Çevre, ruh halimiz, yiyeceğin nasıl sunulduğu gibi diğer etmenlerin lezzet algısını nasıl etkilediği

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