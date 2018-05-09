Moldovalı Model, 65 Yaşındaki Milyarder Kocasından Çocuk Bekliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve DJ Calvin Harris'in kliplerinde oynayarak ünlenen Moldovalı Playboy modeli Xenia Deli (28), 65 yaşındaki Mısırlı milyarder kocası Ossama Fathi Rabah Al-Sharif'den ilk bebeğini bekliyor.

DİLLERE DESTAN DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Santorini Adası'nda Haziran 2016'da 1.2 milyon dolara yapılan düğünle dünya evine giren Ossama Fathi Rabah Al-Sharif ile Xenia Deli, İsviçre'de yaşıyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Son olarak instagram üzerinden şişen karnını paylaşan Deli, çok mutlu olduğunu söyledi.

Ünlü modelin sosyal medya paylaşımları;