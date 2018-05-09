Moldovalı Model, 65 Yaşındaki Milyarder Kocasından Çocuk Bekliyor
Haziran 2016'da 1.2 milyon dolara yapılan düğünle dünya evine giren Moldovalı Playboy modeli Xenia Deli, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve DJ Calvin Harris'in kliplerinde oynayarak ünlenen Moldovalı Playboy modeli Xenia Deli (28), 65 yaşındaki Mısırlı milyarder kocası Ossama Fathi Rabah Al-Sharif'den ilk bebeğini bekliyor.
DİLLERE DESTAN DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ
Santorini Adası'nda Haziran 2016'da 1.2 milyon dolara yapılan düğünle dünya evine giren Ossama Fathi Rabah Al-Sharif ile Xenia Deli, İsviçre'de yaşıyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Son olarak instagram üzerinden şişen karnını paylaşan Deli, çok mutlu olduğunu söyledi.
Ünlü modelin sosyal medya paylaşımları;
YORUMLAR (45)
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GERİ TAKTIRMAYA GELEREK SIFIR HALİNE DÖNECEKTİRCevap Yaz Yayından Kaldır
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bizimki de yaşam mı be karıya bak, adama bak...kadın en zor denklemdir onu çözen paradır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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parası olan düdügü çalarCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAM FİT DURUYOR HELAL OLSUN BU İŞLER SADECE PARAYLA OLMUYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kız da da tabak gibi cam var. parayı basan camı çatlatıyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır