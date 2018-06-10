Mogherini: "Ürdün'ün Bölgedeki Rolü Önemli"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ürdün'ün bölgede dengeyi sağlama açısından önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi, Ürdün'ün başkenti Amman'da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ürdün'ün bölgedeki dengeyi sağlayan rolünün çok önemli olduğunu, AB'nin Ürdün'e yönelik mali desteğinin devam edeceğinin altını çizdi. Filistin meselesinin Avrupa Birliği'nin de bir sorunu olduğunu vurgulayan Mogherini, "Kudüs'ü Filistin devletinin ve İsrail'in başkenti olarak görmek istiyoruz. Ortadoğu'daki çatışmanın çözümü iki devletli çözümle mümkün" dedi.

Basın mensuplarına açıklama yağan Ürdün'ün ekonomisini geliştirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Safadi, Avrupalı resmi ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerini değerlendirdiklerini söyledi. Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediklerini belirten Safadi, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması gerektiğini ifade etti. - AMMAN