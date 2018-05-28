Mogherini'den İtalya Cumhurbaşkanı'na Destek

İtalya'daki siyasi durumla ilgili konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, sistem karşıtı partilerin aday gösterdiği Euro karşıtı isme karşı çıkmasından dolayı İtalya Cumhurbaşkanı'na tam destek verdi.

Author: euronews-tr

Tags: İtalya Federica Mogherini Sergio Mattarella Siyasi kriz Posted: 28 mei 2018