Moderna aşısı fiyatı kaç TL, ne kadar olacak? Ücretsiz mi verilecek? Ülkemizde kullanılacak mı? Devlet destekli mi olacak?

Ülkeler koronavirüs için aşı bulmaya devam ediyor. Son bulunan aşı ise ABD'nin Moderna aşısıdır. Peki Moderna aşısı paralı mı olacak? Ülkemize gelecek mi? Moderna aşısı kaç TL olacak? Ücretsiz mi dağıtılacak? Tüm detaylar haberimizde.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, hafta sonu yapılan 3. faz aşı denemelerinde başarı oranının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi. Peki Moderna aşısı kaç TL olacak? Ülkemizde kullanılacak mı? Devlet desteği olacak mı?

MODERNA AŞISI NEDİR? HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, üzerinde çalıştıkları aşıyla ilgili açıklamada bulundu. Amerikan ilaç şirketi olan Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında yeni detayları paylaştı.

MODERNA AŞISI FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Yeni çıkması planlanan Moderna aşısının fiyatı henüz belli olmadı. Aşırının ciddi vakalarda %100 etkili olması nedeniyle fiyatının da yüksek olacağı düşünülüyor. Henüz kesin bir fiyat mevcut değildir.

MODERNA AŞISI ÜCRETSİZ Mİ? TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Moderna aşısının fiyatı belli olmadığı gibi ücretli mi ücretsiz mi olacağı konusunda da kesin bir şey yok. Aşı Türkiye'ye gelecek mi henüz bilinmiyor.

MODERNA AŞISININ GÜVENİLİRLİĞİ NASIL?

- Denemeler sırasında aşının güvenliğine ilişkin hiçbir ciddi sorun rapor edilmedi.

- Uzmanlar parasetamolün bile yüzde 100 güvenli olmadığına dikkat çekiyor.

- Aşıdan sonra bazı gönüllüler kısa süreli halsizlik, başağrısı ve ağrı hissettikleri söyledi.

- London Imperial College'dan Prof. Peter Openshaw, "Bunlar işe yarayan ve iyi bağışıklık tepkisi oluşturan bir aşıdan beklediğimiz etkiler" dedi.