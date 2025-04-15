Modern ve anlamlı erkek bebek isimleri önerileri! Modern erkek bebek isimleri 2025 nelerdir?

Modern erkek isimleri arasında yer alan birçok isim, hem kısa ve akılda kalıcı olmasıyla hem de taşıdığı derin anlamla dikkat çeker. Anlamlı erkek bebek isimleri ise çocuğun karakterine olumlu bir etki bırakabileceği düşünülerek tercih ediliyor. Peki, modern ve anlamlı erkek bebek isimleri nelerdir? İşte, modern ve anlamlı erkek bebek isimleri önerileri!

MODERN ERKEK BEBEK İSİM ÖNERİLERİ

İşte 2025 yılına damga vuracak en güzel erkek bebek isimleri ve anlamları;

Alpay: Yiğit ay, ay gibi güzel.

Alper: Yiğit er, yiğit kişi, baba yiğit.

Çağkan: Çalışkan, hareketli, canlı, su gibi akan, dinamik, enerjik, etkin.

Sarp: Zorlu, dik, geçilmesi güç.

Doru: Kusursuz, doğru yolda olan.

Efe: Cesur, yiğit; özellikle Ege bölgesinde zeybek.

Ateş: Coşkulu, enerjik, sıcak.

Berkay: Güçlü ve ay gibi parlak.

Yalın: Sade, gösterişsiz, net.

Kağan: Hükümdar, lider.

Atlas: Efsanevi dayanıklılığa sahip; mitolojide gök kubbeyi taşır.

Mert: Cesur, dürüst, sözünün eri.

Pars: Hızlı, atılgan ve yırtıcı bir hayvan.

Rüzgar: Hızlı, özgür, serbest.

Çağın: Yıldırım, şimşek.

Çağlar: Çağıl, çağıl akar, küçük çağlayan.

Demir: Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.

Modern ve anlamlı erkek bebek isimleri

ANLAMLI ERKEK BEBEK İSİM ÖNERİLERİ

Baran: Yağmur; doğa ve bereketin simgesi.

Tuna: Güçlü akan nehir; hareket ve kararlılığı ifade eder.

Emir: Liderlik, komutanlık anlamı taşır.

Derin: Duygusal ve anlam yüklü kişiliklere uygundur.

Ayaz: Temiz, berrak ve etkileyici bir isim.

Ilgaz: Güçlü ve köklü dağ; dayanıklılık simgesi.

Uzay: Sonsuzluk, keşif ve bilim.

Berat: Arınmak, bağışlanmak; manevi anlamı yüksek.