Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı

Sivas'ta, İl Özel İdaresi tarafından dünyaca ünlü Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesisin yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

Sivas'ta, İl Özel İdaresi tarafından dünyaca ünlü Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesisin yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve ORAN tarafından desteklenen "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, projenin uygulandığı Meraküm mevkisinde yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Algın, bölgede çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini belirterek, "Kangal köpeği, şehrimizin marka değerlerinden biri. Bu projenin en önemli amacı, bu önemli değeri uluslararası marka statüsüne çıkarmak, Kangalların temiz, hijyenik ortamda neslinin devamını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Projenin son durumu hakkında da bilgi veren Algın, şunları kaydetti:

"Bu proje hayvan dostlarımızın, canlılarımızın barınak alanı olduğu gibi vatandaşlarımızın da vakitlerini geçirebilecekleri, içerisinde kafeteryaların da yer aldığı güzel bir sosyal mekan olacak. Proje kapsamında Kangallar, işin ehli kişilerce kontrol edilecek. Bu çalışmaya en büyük desteği veren başta Valimiz Sayın Salih Ayhan'a, Sivas Valiliğimize, Sivas İl Özel İdaresinin tüm çalışanlarına ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Peyzaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çok yakın zamanda hizmete açılacak."

Projede, güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alıyor.

Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı
Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı
Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı
Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı
Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı
Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ajda Pekkan Dilan Çıtak Demet Özdemir
Spor Diego Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:49:27. #1.15#
title