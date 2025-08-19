Modern Kadın konusu nedir? Modern Kadın oyuncu kadrosunda kimler var, hangi platformda yayınlanıyor?

Senaryosunu İrem Sak'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı Modern Kadın, günümüz kadınlarının toplumsal roller, kariyer ve ilişkiler arasında yaşadığı çatışmaları eğlenceli bir üslupla ele alıyor. İzleyiciler, Modern Kadın dizisi hangi platformda yayınlanıyor, kaç bölümden oluşuyor ve oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte dizi hakkında tüm bilgiler…

MODERN KADIN KONUSU NEDİR?

Modern Kadın, geleneksel bir aileden gelen Pınar karakterinin İstanbul'daki yaşamını konu alıyor. Marka müdür yardımcısı olan Pınar, bir yandan kariyerinde yükselmek isterken diğer yandan aşk, aile ve benlik arasında sıkışıp kalıyor. "Anne mi, kariyer mi?", "Memleket mi, tatil mi?" gibi sorular üzerinden günümüz kadınının karşılaştığı ikilemleri mizahi bir şekilde yansıtıyor.

MODERN KADIN OYUNCU KADROSU

İrem Sak – Pınar

Hakan Salınmış

Durul Bazan

Özlem Tokaslan

Su Sanad

Gözde Kaya

Kubilay Aka, Hatice Aslan, Özgür Çevik (konuk oyuncular)

MODERN KADIN HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Dizi, GAİN dijital platformunda yayınlanıyor. Modern Kadın, toplam 10 bölümden oluşuyor. İlk bölümü 20 Haziran 2025'te yayınlandı, final bölümü ise 15 Ağustos 2025'te izleyiciyle buluştu.