Modern Hale Getirilen Cumartesi Pazarı Hizmete Açıldı

Sivas Belediyesi tarafından üstü kapatılarak modernize edilen Cumartesi Pazarı, bölge otoparkı ve çok amaçlı etkinlik alanı hizmete açıldı.

Şehir genelinde caddelerin ve yolların üzerine kurulan pazarları daha kullanışlı ve modern mekanlara taşıyan Sivas Belediyesi, bu alanların üzerini dayanıklı ve estetik malzemelerle kapatarak daha fonksiyonel hale getirdi. Yağışlı havalarda da kullanım kolaylığı sağlayan mekanlar, diğer günlerde ise toplu organizasyonlara ev sahipliği yaparak aynı zamanda otopark hizmeti de veriyor. Bu kapsamda belediye tarafından yapımı tamamlanan Cumartesi Pazarı, bölge otoparkı ve çok amaçlı etkinlik alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, geçmiş dönemdeki Sivas ile bugünkü Sivas'ı kıyaslamanın mümkün olmadığını ifade ederek,"Hava kirliliği, su sorunu, altyapı sıkıntıları, yol ve kaldırım problemleri tarih oldu. Köprüler, kavşaklar, alt geçitler, tüneller, otoparklar, atık su ve içme suyu artırma tesisleri, park ve bahçeler ile daha sayamadığımız birçok alanda rabbime şükürler olsun bu şehirde her şey değişti. Sivas bunu biliyor, gözü olan görüyor, kulağı olan duyuyor, kalbi olan hissediyor. Hakkın ve halkın rızasını kazanmak için gece-gündüz demeden, ailemizi, ticaretimizi ihmal ederek bu hizmetleri hayata geçirdik." dedi.

Cadde ve sokaklara kurulan eski pazarları hatırlatan Başkan Aydın,"Vatandaşlar da esnaflar da bu durumdan memnun değildi. Yaz-kış ayrı sorunlarla karşılaşırlardı. Bizim insanımız her şeyin en güzeline layık diye düşündük ve sizlere yakışır bir eseri daha hizmete sunduk. Tamamen modern bir yapıya kavuşturduğumuz bu pazarda rabbim esnafımıza helal, bol kazanç versin. Vatandaşlarımıza sağlık ve huzurlu günler nasip etsin. Bu eser şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Adem Argın il protokolüne yapılan hizmetlerden dolayı günün anısına tablo hediye etti. Daha sonra protokol üyeleri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA