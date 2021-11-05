Modern Dans Sosyal Sorumluluk Projesi 'Şehir-Orman' AKM Tiyatro Sahnesi'nde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
'Şehir Orman', İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde faaliyet gösteren proje grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul tarafından ilk kez yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde 8 Kasım'da sahnelenecek.
8-18 yaş arası genç kitleyi hedef alan ancak 7'den 70'e herkese hitap eden ve Rudyard Kipling 'in 'Jungle Book' (Ormanın Kitabı) adlı kitabını temel alan 2 perdelik, sosyal sorumluluk projesi Şehir Orman, İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde faaliyet gösteren proje grubu Modern Dans Topluluğu tarafından ilk kez yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Gösteri, 8 Kasım saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.Şehir-Orman, koreograf Beyhan Murphy tarafından, herkesin yakından tanıdığı Orman Kitabı (Jungle Book) adlı kitabın özgün modern dans drama şeklinde sahneye uyarlanmış halidir. Eserde, toplumu yakından ilgilendiren gençlik ve çevre sorunlarına, ormanlara, nesli tükenmekte olan hayvanlara, hem eğlenceli hem de düşündürücü bir bakış açısıyla yaklaşılıyor. Athena ve Manga gruplarının, bu oyun için özel olarak yazdıkları birer parça ile katkıda bulundukları eserin orijinal müzikleri Rahman Altın'a kostümleri Serdar Başbuğ'a ait. Alpaslan Karaduman'ın libretto danışmanlığı yaptığı eserin güncellenen bilgi akışında, tiyatrocu ve sunucu İbrahim Selim 'Şehir-Orman TV' nin haber cisi olarak farklı bir televizyonculuk yapıyor.