Moderatörlüğüyle Twitter'da gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı

Dün akşam Süleyman Soylu'nun konuk olduğu programının moderatörlüğünü yapan Habertürk sunucusu Kübra Par'ın özel hayatı merak konusu oldu. Twitter'de kısa sürede trend olan Par'ın gazeteci Ahmet Hakan'ın yönetmen kardeşi Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olduğu ortaya çıktı.