'Modellik' finaline kalan genç kızın burnunu kırdılar

11.09.2019 14:59

İngiltere'de 27 yaşındaki Emma Clark, annesi ve teyzesiyle geçirdiği bir günün arından eve dönmek için bindiği trenden indikten sonra bir adamın yumruklu saldırısına uğradı. Defalarca yumruklanan Clark'ın burnu kırılırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

Olay, İngiltere'nin Güney Tyneside şehrinde yer alan South Shields sahil kasabasında meydana geldi. 'NorthEast Calendar Girls' modellik yarışması büyük finalinde yarışan 27 yaşındaki Emma Clark, annesi ve teyzesiyle dışarda vakit geçirdikten sonra eve dönmek için trene bindi. Ancak, Clark trenden indikten sonra bir adam yanına gelerek Clark'a 'Madras' caddesinde oturup oturmadığını sordu. Clark'ın, daha önce hiç bu caddeyi duymadığını söylemesi üzerine sinirlenen adam, Clark'a saldırıp, defalarca genç kadının yüzünü yumrukladı. Clark'ın annesi kızını kurtarmaya çalışırken, teyzesi de durumu hemen polise ihbar etti.

Meydana gelen olayda burnu kırılan Clark olayla ilgili medyaya yaptığı açıklamada, "Güzel bir gün çok kötü bir şekilde bitti. Saldırıdan sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladım. İnsanların, o adamın bana neler yaptığını görmesini istiyorum ama bu şekilde de dışarıda yürümek istemiyorum. Bu korkunç bir his, olaydan sonra doğru düzgün uyuyamıyorum. Eğer yalnız olsaydım daha kötü şeyler olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklama yapan polis, yerel saat ile 23.55 civarı gelen ihbar üzerine olay yerine bir ekip gönderildiğini belirterek, olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında 55 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını ve incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA