Model Sofia Richie, Kendisini Aldatan Sevgilisi Scott Disick ile Barıştı

TMZ'nin haberine göre, Sofia Richie, kendisini Miami'de aldattığını öğrediği, reality şov yıldızı Scott Disick ile yollarını ayırmıştı.

KÜSLÜK KISA SÜRDÜ

19 yaşındaki Sofia Richie ve 35 yaşındaki Scott Disick ayrılık haberlerinin ardından birlikte görüntülendi. Los Angeles'ta market alışverişi yaparken görüntülenen çiftin samimi halleri de dikkatlerden kaçmadı.

SEVGİLİSİNİ ALDATMIŞTI

Scott'ın, Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'in albüm lansman partisinde başka bir kadınla samimi olduğu iddia edilmişti.

BABASININ TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

"Hello" şarkısıyla efsaneleşen Lionel Ritchie'nin kızının barışmasına ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor. 24 Ağustos 1998 doğumlu olan güzel model Sofia Richie'nin, Instagram'da 3.6 milyon takipçisi bulunuyor.