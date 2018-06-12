Model Kate Upton Yeni Yaşını Çıplak Videoyla Kutladı

Bir dergi tarafından Dünyanın en seksi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD'li oyuncu ve model Kate Upton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

YENİ YAŞINI ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLA KUTLADI

10 Haziran'da yeni yaşına giren Upton 26 yaşında gelen bu başarıların ve övgülerin karşılığını şaşırtıcı bir paylaşımla verdi. Tamamen çıplak bir şekilde kameraya sırtını dönen Upton çektiği hareketli görüntüyü; "Doğum günüme dair iyi dileklerinize teşekkür etmek için doğum günü elbisemi giydim" notuyla paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü modelin paylaştığı video kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.