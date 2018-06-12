Model Kate Upton Yeni Yaşını Çıplak Videoyla Kutladı
Model Kate Upton, doğum gününü kutlayan takipçilerine üstsüz video paylaşarak teşekkür etti.
Bir dergi tarafından Dünyanın en seksi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD'li oyuncu ve model Kate Upton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
YENİ YAŞINI ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLA KUTLADI
10 Haziran'da yeni yaşına giren Upton 26 yaşında gelen bu başarıların ve övgülerin karşılığını şaşırtıcı bir paylaşımla verdi. Tamamen çıplak bir şekilde kameraya sırtını dönen Upton çektiği hareketli görüntüyü; "Doğum günüme dair iyi dileklerinize teşekkür etmek için doğum günü elbisemi giydim" notuyla paylaştı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Ünlü modelin paylaştığı video kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
YORUMLAR (21)
-
Gerçekten hoş ötesi bir bayan kusur bulamadım bu kadınsa bizdekiler ne onu çözemedimCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
-
Kısrak nere eşşşek nere daha konuşmuyorum görüyorsunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
-
üst katı beğendim seneyede alt katı göster canımCevap Yaz 8 1 Yayından KaldırMEHMET: aklın hep altta bu yüzden sürünüyorsun dünya liginde3 1 Yayından Kaldır
-
Ola gardaş bunnardan türkiyede niye yokdirCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır