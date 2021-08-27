Model Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi için kafesine girdiği leoparların saldırısına uğradı
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Model Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi için kafesine girdiği leoparların saldırısına uğradı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Almanya'da yaşayan 36 yaşındaki fotomodel Jessica Leidolph çekim yapmak için leoparların kafesine girince saldırıya uğradı. Çoğu kafasında olmak üzere ağır yaralar alan model, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Hayranlara olan sevgisiyle bilinen fotomodel Jessica Leidolph Almanya'nın doğusunda yer alan bir hayvan bakım merkezine gitti. Fotoğraf çekimi yapmak için eğlence sektöründe kullanılan vahşi hayvanların bulunduğu kafese giren model, fotoğraf çekiminin yapıldığı sırada, isimleri Troy ve Paris olan iki leoparın saldırısına uğradı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Leoparların parçalamak için saldırdığı 36 yaşındaki model, çoğu kafa bölgesinde olmak üzere çeşitli bölgelerinden ağır yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılan modelin hayati tehlikesi devam ediyor. Yetkililer yaşanan korkunç olay sonrası soruşturma başlattı.

Bild tarafından paylaşılan haberde, kafeste fotoğraf çekiminin ne için ve kim tarafından yapıldığının henüz belli olmadığı da aktarıldı.

Model Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi için kafesine girdiği leoparların saldırısına uğradı
Model Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi için kafesine girdiği leoparların saldırısına uğradı
Model Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi için kafesine girdiği leoparların saldırısına uğradı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Model Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi için kafesine girdiği leoparların saldırısına uğradı - Haberler Magazin
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