Model Gessica Notaro'nun Yüzüne Asitle Saldıran Eski Sevgilisi, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı
İtalya'da eski Miss İtalya finalistlerinden Gessica Notaro'nun yüzüne asit atarak bir gözünü kaybetmesine yol açan eski sevgilisine 15 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası verildi.
2007'de Miss İtalya güzellik yarışmasına katılan, modellik yapan ve Rimini kentinde bir yunus akvaryumunda çalışan Notaro, Ocak 2017'de eski erkek arkadaşı Edson Tavares'in asitli saldırısına uğramıştı. Feci olayı gerçekleştiren Tavares'in 15 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası aldı.
HİDROKLORİK ASİTLE SALDIRMIŞTI
Notaro, Tavares'in ayrılmalarının ardından uzun süre peşini bırakmayarak kendisini rahatsız etmesi üzerine Tavares hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. 30 yaşındaki Tavares, 10 Ocak 2017'de düzenlediği hidroklorik asitli saldırının ardından açılan davada ilk olarak geçen yıl 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz aşamasında Bologna İstinaf Mahkemesi'nin kararı ise önceki gün açıklandı.
HAPİS CEZASI BELLİ OLDU
Mahkeme cezayı 15 yıl 5 ay 20 gün hapis olarak değiştirdi. Cezayı olumlu karşılayan Notaro, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Tabii ki 18 yıl hapis alsaydı daha iyi olurdu ama bu cezadan da memnunum" dedi.
"3 YIL BERABER UYUDUĞUM BİRİYDİ"
Notaro, "Mahkemede karar okunurken Edson dönüp bana baktı. Provokatif bir tavrı vardı. Bu şekilde bitmesi inanılmaz, bir film gibi. 3 yıl boyunca beraber uyuduğum biriydi. Ama bunu kendisi istedi" dedi.
"BU AŞK DEĞİL"
29 yaşındaki Gessica Notaro, saldırı sonrasında İtalya'da kadına karşı şiddetle mücadelenin tanınmış isimlerinden biri haline gelmişti. Notaro, daha önce yaptığı açıklamalarda da "Bana ne yaptığını herkesin görmesini istiyorum. Bu aşk değil" demişti.
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lüzumsuz varlıklar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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''Ceza Kanunu İtalya’dan alınarak 1 Temmuz 1928’de kabul edildi. '' Türkiye''nin ceza kanunu aldığı ülke Türkiye de aynı olayın çok benzeri var sonuçları ortada. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah cezasını versin bu tür erkeklerin, aşağılık mahluklar.. türkiyede çok var malumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmemCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ordada adalet yokmuş bence idam verilmeliydiCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır