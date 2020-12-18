Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi

Geçtiğimiz ocak ayında anne olan model Ashley Graham, cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Moda dünyasının kıvrımlı model akımının öncülerinden olan yıldız, son olarak eşi Justin Ervin'e çok konuşulacak pozlar verdi.

EŞİ İÇİN SOYUNDU

Kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak da kendini kabul ettiren Graham eşi için soyundu. Eşine üstsüz pozlar veren 33 yaşındaki model, o anları 11,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşınca binlerce beğeni aldı.

İşte sosyal medyayı kasıp kavuran pozlar...