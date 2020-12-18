Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi
18.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:20
Büyük beden model Ashley Graham, eşine üstsüz şekilde poz verdi. Model, eşi Justin Ervin'e çarşaf arkasında verdiği çıplak pozları Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.
Geçtiğimiz ocak ayında anne olan model Ashley Graham, cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Moda dünyasının kıvrımlı model akımının öncülerinden olan yıldız, son olarak eşi Justin Ervin'e çok konuşulacak pozlar verdi.
EŞİ İÇİN SOYUNDU
Kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak da kendini kabul ettiren Graham eşi için soyundu. Eşine üstsüz pozlar veren 33 yaşındaki model, o anları 11,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşınca binlerce beğeni aldı.